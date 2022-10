250 zł podwyżki dla seniorów. Ale nie dla wszystkich! Kto nie ma szans?

Spis treści: 01 Waloryzacja emerytury - co oznacza?

02 Dodatkowe 250 zł dla emeryta - kto dostanie?

03 Dodatkowe 250 zł dla emeryta - kto nie dostanie?

04 Dla seniorów każdy grosz się liczy. Przed nimi rekordowa waloryzacja świadczeń

Waloryzacja emerytury - co oznacza?

Waloryzacja emerytury oznacza zwiększenie wartości otrzymywanego świadczenia w celu utrzymania jego wartości na tym samym poziomie. Mechanizm ten polega na zwiększaniu nominalnej wysokości emerytury z powodu utraty jej realnej wartości, która wynika przede wszystkim z inflacji. A ta, jak wiadomo, bije w Polsce kolejne rekordy.

Dodatkowe 250 zł dla emeryta - kto dostanie?

Waloryzacja emerytur w 2023 roku

Według informacji zawartych w projekcie ustawy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej gwarantowaną podwyżką będą mogli się cieszyć ci seniorzy, którzy mają prawo do minimalnej emerytury. Aktualnie ta kwota to 1338,44 zł brutto, od marca 2023 r. wzrośnie do 1558,44 zł brutto. Górną granicą, do której te dodatkowe pieniądze będą wypłacane, jest 1850 brutto. Powyżej tej kwoty podwyżki będą miały charakter procentowy.

Dodatkowe 250 zł dla emeryta - kto nie dostanie?

W przypadku osób, które prawa do najniższej emerytury nie mają, podwyżki będą miały charakter procentowy. I tak np. dla świadczenia w wysokości 500 zł brutto, podwyżka wyniesie 69 zł brutto. Na pierwszy rzut oka widać więc, że rozwiązanie kwotowe byłoby dużo bardziej korzystne.

Na przyszłoroczną waloryzację emerytur rząd polski w budżecie państwa zaplanował prawie 40 mld zł.

Dla seniorów każdy grosz się liczy. Przed nimi rekordowa waloryzacja świadczeń

Inflacja co miesiąc bije własne niechlubne rekordy. Rosną ceny żywności, energii i usług. Podwyżki są najbardziej dotkliwe dla tych, który mają najniższe dochody. Sporą część tej grupy stanowią emeryci. Zadłużenie polskich emerytów w czerwcu br. wynosiło już 10,4 mld zł, czyli o 1 mld więcej, niż w marcu 2020 r. Średni dług jednego emeryta wynosi prawie 27 tysięcy zł. Rekordzista jest zaś winien swoim wierzycielom aż 77,6 mln zł (dane wg. BIK).

Kiedy emeryci mogą spodziewać się zwiększonych wypłat? Odpowiedź na to pytanie jest bardziej konkretna: emerytury podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Ostateczne kwoty poznamy chwilę wcześniej - konieczne tu jest podsumowanie danych, które przygotowuje GUS.

