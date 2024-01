Spis treści: 01 Jedz zdrowo. Do jadłospisu dodaj ryby i nie tylko!

Jedz zdrowo. Do jadłospisu dodaj ryby i nie tylko!

Podstawą utrzymania sprawności umysłowej jest zdrowa dieta. Wprowadzenie ryb do jadłospisu co najmniej dwa razy w tygodniu to jedna z kluczowych zasad. Ryby, a zwłaszcza te tłuste, są bogate w kwasy omega-3, które korzystnie wpływają na funkcje mózgu, poprawiając pamięć i koncentrację. Oprócz tego dostarczają mózgowi białka, które jest konieczne do produkcji neuroprzekaźników.

Ryby to jednak nie wszystko! W diecie wspierającej pracę mózgu powinny znaleźć się:

kiszonki,

orzechy,

gorzka, ciemna czekolada,

zielone warzywa,

pieczywo pełnoziarniste,

jogurty.

Zdjęcie Według American Heart Association zdrowa dieta powinna uwzględniać dwie porcje ryb w tygodniu / 123RF/PICSEL

Spotykaj się i rozmawiaj z ludźmi. Mózg kocha interakcję

Spotkania to nie tylko okazja do miłego spędzenia czasu, ale także doskonały trening dla mózgu. Aktywność społeczna stymuluje naszą zdolność do myślenia i rozwiązywania problemów.

Przebywanie z ludźmi, socjalizacja i wymiana myśli, czy poglądów nie tylko stymuluje nasz mózg, ale również go rozwija. Regularne spotkania z przyjaciółmi lub rodziną, rozmowy z sąsiadami, czy też uczestniczenie w klubach zainteresowań to skuteczne sposoby na utrzymanie sprawności umysłowej.

Ucz się języka obcego. To i inne przejawy treningu mentalnego

Nauka nowego języka to doskonały sposób na utrzymanie sprawności mózgu, a także rozwój ośrodka mowy. Osoby uczące się nowego języka wykazują poprawę w pamięci, koncentracji i zdolnościach logicznego myślenia.

Zależność między nauką języka obcego a sprawnością umysłową wielokrotnie była przedmiotem najróżniejszych badań naukowych. Naukowcy z Umea University udowodnili, że nauka języka obcego intensywnie stymuluje mózg człowieka i rozwija jego struktury.

Z kolei badacze z Lund University w Szwecji, zauważyli, że studenci, którzy wzięli udział w trzymiesięcznym intensywnym kursie językowym, mają zwiększony obszar części kory mózgowej i hipokamp, czyli ośrodek pamięci. Tezę potwierdziło wykonanie badania rezonansem magnetycznym.

Osoby, które nie są zainteresowane nauką języka, mogą wdrożyć do swojego codziennego życia inne treningi mentalne, m.in.:

rozwiązywanie krzyżówek,

czytanie książek,

pisanie (najlepiej własnoręczne),

granie w gry logiczne.

Zdjęcie Regularne czytanie zmniejsza ryzyko powstawania chorób związanych z demencją / 123RF/PICSEL

Zioła dla mózgu. Picie takich naparów usprawni jego pracę

Zioła od wieków są używane do poprawy zdrowia, a niektóre z nich korzystnie wpływają na pracę mózgu. Miłorząb japoński znany jest ze swoich właściwości dotleniających komórki mózgu. Jego spożywanie poprawia pracę mózgu i koncentrację. Picie naparów z rumianku może pomóc w redukcji stresu i poprawie snu, co ma bezpośredni wpływ na funkcje umysłowe.

Różeniec z kolei znany jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych, które mogą wspomagać zdrowie mózgu. Natomiast żeń szeń syberyjski zawiera ponad 200 substancji aktywnych, w tym ginsenozydy, które pobudzają korę mózgową, co w rezultacie wzmacnia naszą koncentrację i wydolność psychiczną.

Takie zioła możemy spożywać codziennie w postaci naparów.

Zdjęcie Regularne picie naparów z ziół pomoże uprawnić pracę naszego mózgu / 123RF/PICSEL

Unikaj fast foodów i używek

Unikanie używek, takich jak alkohol i tytoń, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia mózgu. Zbyt częste spożywanie alkoholu może prowadzić do uszkodzeń komórek mózgowych, co z kolei może negatywnie wpływać na funkcje poznawcze. Osoby, które nadużywają alkoholu, często cierpią na zaburzenia mowy, pamięci, a także świadomości.

Podobne działanie na nasz mózg ma żywność wysoko przetworzona, czyli wszelkie fast foody. Są one bogate w tłuszcze nasycone i sztuczne dodatki, których spożywanie może prowadzić do otyłości, a także rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, co z kolei negatywnie wpływa na zdolności poznawcze człowieka.