Burza słoneczna, inaczej nazywana burzą magnetyczną, to inaczej "koronalny wyrzut masy". Jak opisuje "National Geographic", wiatr słoneczny, który jest normalnym zjawiskiem na Słońcu i nie grozi w żadnym stopniu człowiekowi, wzmaga się, powodując burzę - ogromne rozbłyski na powierzchni, emitujące ekstremalne ilości cząstek. To właśnie przed tym ostrzegają naukowcy.

Burza słoneczna doprowadzi do apokalipsy? Prognozy są bardzo złe

Burza magnetyczna, jak podkreślają badacze, może uszkodzić sieci elektryczne i spowodować długotrwałe przerwy w dostawach prądu. Przestanie także działać internet - przede wszystkim awarii uległyby podwodne kable, które są podstawą globalnej sieci, a które są podatne na działanie prądów geomagnetycznych. Jeśli kable internetowe przestaną działać, kontynenty zostaną od siebie odcięte na długi czas.



To, jak mogłyby wyglądać skutki burzy słonecznej zaprezentowano podczas konferencji teleinformatycznej SIGCOMM 2021.



Co gorsza, jak podkreśla autorka prezentacji, Abdu Jyothi, świat jest całkowicie nieprzygotowany na sytuację, gdy namagnesowane cząstki dosłownie odetną nam sieć.





"Nasza infrastruktura nie jest przygotowana na wielkie wydarzenia związane z energią słoneczną. Mamy bardzo ograniczone zrozumienie tego, jaki byłby zakres szkód"

- mówiła w jednym z wywiadów.





Jak często zdarzają się burze słoneczne?

Burze słoneczne nie są częstym zjawiskiem. Pierwsza odnotowana burza magnetyczna miała miejsce w 1859 roku, szerzej jest znana jako "zjawisko Carringtona". Jak opisują autorzy źródeł, doprowadziło ono do poważnych zaburzeń magnetycznych na Ziemi, co sprawiało, że druty telegraficzne zaczęły iskrzyć, a zorza polarna była widziana aż w okolicach równika!



Burze słoneczne były także w 1921 oraz 1989 roku. Ta ostatnia sprawiła, że w północno-wschodniej Kanadzie miała miejsce dziewięciogodzinna przerwa w dostawie prądu. Badacze zauważają, że po ostatnich trzydziestu latach niewielkiej aktywności Słońca, zwiększa się prawdopodobieństwo kolejnej burzy.



