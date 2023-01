13 "dziwnych" cech introwertyków, których większość ludzi nie rozumie

Spis treści: 01 Introwertyk jest cichy

02 Introwertyk woli spędzać czas sam

03 Introwertyk jest selektywny

04 Potrzebuje czasu na "naładowanie energii"

05 Nie lubi "small talks"

06 Introwertyk sięga głębiej

07 Introwertyk łatwo ulega przebodźcowaniu

08 Introwertyk woli mieć wąskie grono przyjaciół

09 Nie lubi niezapowiedzianych wizyt

10 Introwertyk się nie nudzi, nawet jeśli tak wygląda

11 Introwertyk nie lubi być na świeczniku i nie przepada za ludźmi, którzy lubią

12 Introwertyk czasem potrzebuje towarzystwa

Introwertyk jest cichy

Introwertyk jest osobą cichą w towarzystwie, chyba że jest to towarzystwo ludzi mu bliskich i takich, których po prostu za i jest do nich przyzwyczajony. Może to sprawiać wrażenie aspołeczności, szczególnie reagują tak ludzie, którzy dopiero poznają introwertyka. W skrajnych przypadkach mówią nawet o arogancji. Ale wystarczy trochę poprzebywać w jego towarzystwie, kiedy się przyzwyczai, na pewno się otworzy i okaże się wspaniałą osobą.



Introwertyk woli spędzać czas sam

Czy w gąszczu kresek widzisz postać? I czy jest to sylwetka Jezusa? O ile większość ludzi nie przepada za czasem sam na sam ze sobą, introwertyk go uwielbia. Szczerze mówiąc, to najlepszy czas - rozwija się, uspokaja, ładuje baterie, żeby mieć energię na interakcje ze światem. Noc w dyskotece vs. czas w domu? Odpowiedź jest prosta.

Introwertyk jest selektywny

Tutaj trzeba postawić jasną granicę między byciem antyspołecznym, a społecznie selektywnym. Termin introwertyk nigdy nie powinien być mylony z antyspołecznym. Wręcz przeciwnie, introwertyk kocha i ich towarzystwo. Ale jest dość szczególny, jeśli chodzi o to, z kim nawiąże głębsze relacje.

Potrzebuje czasu na "naładowanie energii"

Potrzebuje czasu, aby się uspokoić po wszelkich większych wydarzeniach towarzyskich. Po długim weekendzie aktywności towarzyskiej i interakcji po prostu potrzebuje czasu dla siebie. Kiedy introwertyk wchodzi w interakcje z dużymi grupami lub z mniejszymi, ale za to przez dłuższy czas, może się "wypalić".

Nie lubi "small talks"

Prawdopodobnie to tzw. small talk jest tym, co irytuje introwertyka najbardziej. Ponieważ wiele osób socjalizuje się i wchodzi w interakcje właśnie w ten sposób, introwertycy właśnie w tej sytuacji najczęściej zdobywają łatkę osoby dziwnej, mrukliwej, aspołecznej. Jeśli naprawdę chcesz, aby introwertyk się otworzył, rozpocznij rozmowę na głębszy, poważniejszy temat.

Introwertyk sięga głębiej

Wiele powodów, dla których introwertyczni ludzie są tak wycofani, wynika ze sposobu, w jaki działa ich umysł. Ciągle coś rozważają, analizują. Wszystko, co jest powierzchowne, jest dla nich nudne. Potrzebują głębokości.

Introwertyk łatwo ulega przebodźcowaniu

W dużych tłumach introwertycy łatwo ulegają nadmiernej stymulacji. Zwłaszcza w środowiskach, w których muszą socjalizować się bardziej niż to konieczne lub kiedy czują presję społeczną.

Introwertyk woli mieć wąskie grono przyjaciół

Nie zrozumcie tego źle. Introwertycy kochają swoich przyjaciół. Ale czują się bardziej komfortowo w małej grupie, niż w tłumie ludzi, których tak naprawdę nie zna.



Nie lubi niezapowiedzianych wizyt

Jeśli jesteś ekstrawertykiem, prawdopodobnie uwielbiasz, gdy przyjaciele wpadają bez zapowiedzi. Jednak dla introwertyka potrzeba czasu, aby przygotować się do interakcji społecznych. Kiedy ktoś wpada niezapowiedziany, powoduje to dodatkowy stres.

Introwertyk się nie nudzi, nawet jeśli tak wygląda

Często ludzie myślą, że jest znudzony, że nie jest zainteresowany tym, co się dzieje wokół, ale zdecydowanie tak nie jest. To tylko spokój i kontemplacja. Z własnymi myślami trudno się introwertykowi nudzić.

Introwertyk nie lubi być na świeczniku i nie przepada za ludźmi, którzy lubią

Zachowania związane z poszukiwaniem uwagi są głównym czynnikiem zniechęcającym introwertyków. Nie chcą, aby zwracano na nich uwagę i nie mają tendencji do przyciągania ludzi, którzy takiej stałej uwagi potrzebują. Wolą luz i relaks.

Introwertyk czasem potrzebuje towarzystwa

Introwertycy nie lubią interakcji społecznych? Tak naprawdę je uwielbiają. Po prostu nie potrzebują w nich być przez cały czas. Ale są im potrzebne, zwłaszcza jeśli przez jakiś czas byli sami ze sobą.

