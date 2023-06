Spis treści: 01 Święto Boże Ciało — kiedy wypada w roku 2023?

Święto Boże Ciało — kiedy wypada w roku 2023?

Boże Ciało, a dokładnie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim, będąca świętem nakazanym. Celem uroczystości jest uczczenie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Święto obchodzi się co roku, przy czym w Polsce wypada zawsze w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego.

Historia tej uroczystości sięga aż XIII wieku — po raz pierwszy była bowiem obchodzona w Leodium (Liège, Belgia) w roku 1246. W Polsce Boże Ciało świętowane było po raz pierwszy w roku 1320, kiedy to zostało wprowadzone w diecezji krakowskiej przez biskupa Nankera. Za uroczystość powszechną, która powinna być świętowana na terenie całego naszego kraju, Boże Ciało zostało uznane sto lat później, na synodzie gnieźnieńskim.

Kiedy wypada Boże Ciało w roku 2023? To święto ruchome, które w tym roku katolicy będą obchodzić 8 czerwca. Warto wiedzieć, że nie we wszystkich państwach Boże Ciało przypada na czwartek po święcie Trójcy Świętej. We Włoszech obchodzone jest w niedzielę po tym święcie.

Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła?

Boże Ciało to święto nakazane, a zatem dzień, w którym wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Święto nakazane to święto obowiązkowe, a zatem wierni są wówczas zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej.

Charakterystycznym elementem obchodów tego święta jest procesja Bożego Ciała. Uroczyste procesje eucharystyczne organizowane są w wielu parafiach i zmierzają do czterech ołtarzy, symbolizujących cztery Ewangelie i cztery strony świata, na które głosi się słowo Boże. Warto jednak wiedzieć, że udział w takiej procesji nie zwalnia wiernych z uczestnictwa we mszy świętej.

Każda niedziela w roku to święto nakazane. Oprócz niedziel i Bożego Ciała, wierni w Polsce mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej w następujące dni w roku 2023:

1 stycznia (niedziela) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki,

6 stycznia (piątek) - Trzech Króli, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego,

9 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,

21 maja (niedziela) - Wniebowstąpienie Pańskie,

28 maja (niedziela) - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki),

15 sierpnia (wtorek) - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada (środa) - Uroczystość Wszystkich Świętych,

25 grudnia (poniedziałek) - Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Zdjęcie Charakterystycznym elementem obchodów Bożego Ciała są uroczyste procesje. Czy udział w jednej z nich zwalnia z obowiązku uczestnictwa we mszy świętej? / Artur Barbarowski / East News

Boże Ciało — czy to dzień wolny?

Czy w Boże Ciało jest wolne? Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy i nauki. Ci, którzy zastanawiają się jednak, czy piątek po Bożym Ciele jest wolny, będą rozczarowani. To zwykły dzień roboczy, a zatem jeśli ktoś pragnie cieszyć się długim weekendem czerwcowym, musi postarać się o urlop.

