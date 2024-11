1 listopada obchodzimy w Polsce uroczystość Wszystkich Świętych. Katolickie święto jest czasami mylone z Zaduszkami, przypadającymi 2 listopada. Z perspektywy Kościoła katolickiego są między nimi istotne różnice. Na czym polegają?

Wszystkich Świętych i Zaduszki. Najważniejsze różnice

Wszystkich Świętych to uroczystość poświęcona zmarłym, którzy po śmierci dostąpili zbawienia. To jedno z pięciu ustanowionych przez Konferencję Episkopatu Polski kościelnych świąt. Dlatego też 1 listopada wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej (w świątyni lub mszach odprawianych na cmentarzach). Warto dodać, że 1 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

2 listopada przypadają Zaduszki. To dzień poświęcony zmarłym wiernym, również tym, którzy jeszcze nie dostąpili zbawienia. 1 listopada był dniem wolnym od pracy również w czasie PRL, dlatego Polacy właśnie wtedy najczęściej odwiedzali groby swoich bliskich. Dlatego też uroczystość Wszystkich Świętych stała się pewnego rodzaju synonimem Dnia Zadusznego. Tego dnia wierni nie mają obowiązku uczestnictwa we mszy świętej (nie jest to też dzień wolny od pracy).

Według doktryny Kościoła katolickiego Zaduszki są wyrazem przekonania o obcowaniu świętych, zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym, jak i skuteczności modlitwy wstawienniczej. Tradycja Dnia Zadusznego obchodzonego 2 listopada sięga VII wieku. W 1311 roku decyzją papieża obchody Dnia Zadusznego zostały wpisane do kalendarza całego Kościoła rzymskiego. W Polsce Zaduszki zastąpiły słowiańskie Dziady.

1 i 2 listopada Polacy będą licznie odwiedzają cmentarze, by uczcić pamięć swoich zmarłych Adam Burakowski/REPORTER East News

Czy we Wszystkich Świętych trzeba iść na cmentarz? Oto, co mówi Kościół

Niektórzy zadają sobie też pytanie, czy 1 i 2 listopada trzeba obowiązkowo udać się na cmentarz. Kościół nie narzuca w tym przypadku określonych reguł, dlatego też wierni nie muszą odwiedzać grobów swoich bliskich.

"Odwiedzając groby bliskich pamiętaj, że to nie znicze i kwiaty są najważniejsze, lecz Twoja obecność, pamięć i modlitwa za zmarłych" - przekazał w jednym ze swoich nagrań popularny na TikToku ks. Sebastian Picur.

Dla wiernych to wyjątkowy czas jeszcze z jednego powodu. Od 1 do 8 listopada (oktawa Wszystkich Świętych) mogą udać się na cmentarz i uzyskać odpust zupełny za zmarłego.

"I nawet jeśli gdzieś najbliższa nam osoba jest już zbawiona, nie potrzebuje tego, to wierzymy, że ten odpust trafi do kogoś, kto oczekuje w czyśćcu na zbawienie i to są takie warunki, żeby nawiedzić cmentarz albo kaplicę, przyjąć komunię świętą, pomodlić się w intencji papieża" - przekazał w rozmowie z portalem o2.pl ks. Rafał Główczyński.

