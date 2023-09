Jak oszczędzić na prądzie? Sposoby na niższe rachunki

Niespokojna noc i poranek w kraju

W nocy z wtorku na środę nad Polską pojawił się front, który przyniósł zmianę pogody. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nawałnicami wydano w województwach:

opolskim, dla powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego, oleskiego,

śląskim,

małopolskim, za wyjątkiem powiatów na wschodzie regionu.

Deszczowy wtorek z lokalnymi burzami

We wtorek nad Polską nadal aktywny jest front, który przynosi opady deszczu oraz burze. Do godz. 15:00 obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne na intensywne opady deszczu dla części województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, a do godz. 12:00 na silny deszcz z burzami dla części województwa śląskiego i małopolskiego.

Na popołudnie oraz wieczór prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. We wschodniej części kraju mogą lokalnie pojawiać się burze, wiatr w porywach do 60 km/h.

Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm, lokalnie na południowym wschodzie do 25 mm.

Temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 19°C nad morzem, w rejonach podgórskich Karpat oraz miejscami na Lubelszczyźnie do 25°C na Podlasiu.

Środa przyniesie zmiany w pogodzie

W nocy z wtorku na środę prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie nad ranem nad morzem mogą pojawić się opady deszczu. Lokalnie możliwa krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 10°C na północnym wschodzie, około 12°C w centrum, do 16°C na zachodnim wybrzeżu; w rejonach podgórskich od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, z kierunków południowych. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, nad morzem do 60 km/h.

W dzień synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy kraju może pojawić się więcej chmur, a nad morzem możliwe są słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 20°C północy kraju i w rejonach podgórskich Karpat, około 23°C w centrum, nawet do 26°C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu, Pomorzu i Przedgórzu Sudeckim dość silny, porywisty, południowo-zachodni. W Sudetach i na wybrzeżu porywy do 60 km/h.

