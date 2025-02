W 1905 roku Zygmunt Freud wprowadził termin "amnezja dziecięca", opisując zjawisko braku wspomnień z wczesnego dzieciństwa. Początkowo sądzono, że mózgi małych dzieci są zbyt niedojrzałe, aby tworzyć trwałe wspomnienia. Jednak badania z lat 80. XX wieku wykazały, że już dwulatki potrafią tworzyć i odtwarzać wspomnienia sprzed kilku miesięcy z dużą dokładnością. Co ciekawe, doświadczenia traumatyczne we wczesnym dzieciństwie mogą zwiększać ryzyko lęku i depresji w późniejszym życiu, mimo że same wspomnienia mogą zostać zapomniane.