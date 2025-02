Autofagia to proces oczyszczania organizmu na poziomie komórkowym. Dzięki temu komórki mogą funkcjonować lepiej i wydajniej. "Samozjadanie" lub "samotrawienie", jak niektórzy nazywają autofagię, w swoisty sposób odtruwa komórki, "zjadając" niepożądane, niepotrzebne lub uszkodzone elementy bez całkowitego zamierania całej komórki. Oprócz rozkładania starych białek czy uszkodzonych organelli organizm pozbywa się także wirusów i bakterii, co niejako "ulecza" całe ciało. W aktywnym procesie autofagii, oprócz "czyszczenia" komórek, polepszeniu ulega zarządzanie energią, oznacza to tyle, że nasz organizm może pozyskać brakującą energię z materiałów zapasowych.