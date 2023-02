Do Polski zbliża się antycyklon. Ogromny skok ciśnienia wpłynie na nasze samopoczucie

Silne wiatry, śnieg, szybko obniżająca się temperatura - to zjawiska, które od kilku dni można obserwować w całej Polsce. W dodatku nad Europą pojawiła się fala rosnącego ciśnienia, która we wtorek dotrze nad Wisłę. Skok ciśnienia mocno wpłynie na samopoczucie meteopatów, ale także mniej wrażliwi na zmiany pogodowe mogą go odczuć.

Zdjęcie Antycyklon Hazal nadciąga nad Polskę / 123RF/PICSEL