Doktor Pryszczylla, a konkretniej Sandra Siew Pin Lee Rebish to merykańska dermatolog, która w programie telewizyjnym "Dr. Pimple Popper" od kilku lat pomaga ludziom poradzić sobie z różnego rodzaju chorobami skórnymi, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie i odbierają im pewność siebie.



W reality show udało jej się pomóc już wielu osobom, które poprosiły o pomoc, a niedawno People na swoim oficjalnym profilu na Facebooku poinformowało, że niedługo Sandra Lee spróbuje pomóc kobiecie z neurofibromatozą.



Neurofibromatoza. Nikt przed doktor Pryszczyllą nie pomógł Brittany!

Neurofibromatoza jest rzadko występującą chorobą genetyczną, do której objawów zalicza się m.in. występowanie licznych zmian skórnych, deformacje oraz ból różnych obszarów ciała.



W przypadku Brittany, która zdecydowała się poprosić o pomoc Dr Pryszczyllę, neurofibromatoza przyczyniła się do znacznego spadku pewności siebie. Przed doktor Sandrą Lee żaden lekarz przed 30 lat nie podjął się prób leczenia kobiety, co sprawiło, że problem nasilił się jeszcze bardziej.



Przez całe moje życie lekarze nigdy nic mi nie usunęli, żadnych cyst ani nic.





Brittany ma nadzieję, że znanej dermatolożce uda się jej pomóc przynajmniej w walce z niektórymi zmianami skórnymi. Zależy jej szczególnie na tych, które pojawiły się w okolicach nosa.

Kobieta wyznała, że to pomogłoby jej odzyskać pewność siebie i dałoby jej siłę na dalszą walkę o lepsze życie dla siebie i swoich dzieci.

Dr Pryszczylla w jednym z wywiadów przyznała, że zarówno ona, jak i jej pacjentka zdają sobie sprawę z tego, że nerwiakowłókniaków nie uda się pozbyć w stu procentach, jednak zrobi ona co w jej mocy, aby usunąć przynajmniej te najbardziej widoczne.

