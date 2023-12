Spis treści: 01 Limity dorabiania do emerytur: dla kogo

02 Duża zmiana w emeryturach. Sprawdź, czy ciebie też dotyczy "Przepracowałam 15 lat. Ile dostanę emerytury?" Oto orientacyjne widełki

„Mam 60 lat i 10 lat pracy. Czy dostanę emeryturę?”. Przepisy są jasne

"Przepracowałam 5 lat, czy należy mi się emerytura?" Kwota może zaskoczyć

Ile będzie wynosić emerytura po 35 latach pracy? Rząd przedstawił projekt

Osoby, które jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do pobieranego świadczenia, co jakiś czas muszą sprawdzać nowe limity dorabiania do renty lub emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nowe stawki - wchodzą w życie od 1 grudnia 2023 roku.

Zobacz też: O tym dodatku wie niewielu. Na konto może co miesiąc wpłynąć 600 zł

Limity dorabiania do emerytur: dla kogo

ZUS ustala nowe limity w oparciu oddane z Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczą one przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce - określone progi dochodowe wykazują maksymalny dochód brutto, jaki osoba dorabiająca do renty lub emerytury może "dodać" do comiesięcznego świadczenia.

Reklama

Limitami nie muszą się przejmować osoby, które mają status emeryta i nadal pracują. Chodzi o kobiety, które ukończyły 60. rok życia i mężczyzn po 65. roku życia.

Tutaj warto wspomnieć o jedynym wyjątku. Dotyczy on emerytów, którzy mają emeryturę podwyższoną przez ZUS do kwoty świadczenia minimalnego. Od marca 2023 roku taka emerytura wynosi 1588,44 zł brutto (1445,88 zł netto).

Osoby mające świadczenie podniesione w ten sposób, muszą mieć na względzie to, że ZUS obniży emeryturę o wysokość dopłaty. Jeśli przychód z tytułu pracy będzie wyższy niż kwota podwyższenia do emerytury minimalnej, emerytura za dany okres będzie wypłacana w kwocie niższej (bez dopłaty do minimum).

Zobacz też: ZUS zaskoczy podwójną emeryturą w grudniu. Kto ją dostanie?

Duża zmiana w emeryturach. Sprawdź, czy ciebie też dotyczy

Zdjęcie Dorabiasz do emerytury? Przestrzegaj limitów / 123RF/PICSEL

ZUS ustala limity dla osób, które wcześniej zaczęły pobierać wspomniane świadczenia. Takie osoby - aby go nie stracić - muszą przestrzegać limitów. Od 1 grudnia 2023 roku limity dorabiania do emerytury i renty uległy zmianie - będą wyższe niż w poprzednim kwartale.

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 roku wyniosło 7194,95 zł. To o ok. 190 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim kwartale. Aby nie stracić świadczenia, miesięcznie nie można przekroczyć:

70 proc. przeciętnego wynagrodzenia - jeśli kwota zostanie przekroczona, świadczenie zostanie odpowiednio zmniejszone. Chodzi o przekroczenie kwoty 5036, 50 zł brutto (3763 zł netto),

130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - przekroczenie limitu w tym przypadku wiąże się z zawieszeniem wypłaty świadczenia. W tym przypadku jest to kwota 9353,50 zł brutto (6707 zł netto).

Od marca 2023 do końca lutego 2024 kwota maksymalnego zmniejszenia dotyczy:

renty rodzinne, do których uprawniona jest jedna osoba - 675,24 zł,

renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 595,80 zł,

emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 794, 35 zł.

Zobacz też: Kontrole w domach w całej Polsce. Za nieprawidłowości zapłacisz nawet 2 tys. zł

***