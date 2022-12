Spis treści: 01 PIT 2023. Jak będziemy rozliczać?

02 PIT 2023 - do kiedy rozliczenie?

03 Co będzie można odliczyć od podatku? Co z ulgą na dzieci?

04 Zmiany w PIT 2023 po Polskim Ładzie

05 Nowe ulgi podatkowe

PIT 2023. Jak będziemy rozliczać?

Skrót PIT oznacza rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla większości Polaków jest to najważniejsze zobowiązanie, jakie należy uregulować w ciągu roku. PIT jest składany na specjalnym formularzu. W polskim prawie podatkowym deklaracje są zależne od źródła uzyskania dochodu. Funkcjonuje m.in. PIT-28, PIT-36 czy PIT-39, jednak najpopularniejszym jest PIT-37. To właśnie w poprzez ten formularz informujemy Urząd Skarbowy o osiągniętych przez nas dochodach pracy, emerytury, renty, działalności wykonywanej osobiście czy umowy cywilnoprawnej.

Rozliczyć PIT możemy na kilka sposobów:

złożyć bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym,

wysłać pocztą,

elektronicznie w formie e-PIT.

Sami decydujemy, która metoda nam najbardziej odpowiada. Musimy jednak pamiętać, że niezależnie od naszego wyboru, obowiązują nas z góry narzucone terminy złożenia deklaracji podatkowej, których musimy przestrzegać.

PIT 2023 - do kiedy rozliczenie?

Przepisy Polskiego Ładu zrównały daty rozliczeń zarówno dla rodzaju deklaracji, jak i sposobu jej dostarczania. PIT 2023 należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia. W praktyce termin ten przypadnie na 2 maja 2023 roku, gdyż jest to pierwszy dzień roboczy po dacie ustawowej.

Co będzie można odliczyć od podatku? Co z ulgą na dzieci?

W formularzach PIT od dawna można było uwzględniać różnego rodzaju ulgi podatkowe, które powodowały obniżenie należnego do zapłaty podatku, a w wielu przypadkach pozwalały uzyskać nadpłatę, którą następnie Urząd Skarbowy zwracał na konto podatnika.

W deklaracji za 2022 roku zajdą jednak pewne zmiany, które będą oddziaływały na możliwość zmniejszenia podatku. Przede wszystkim warunkiem do skorzystania z ulgi podatkowej jest posiadanie podatku do zapłaty. Wynika to z faktu podniesienia kwoty wolnej od podatku, która wzrosła z 8 000 złotych w 2021 roku do 30 000 złotych od początku 2022 roku. Osoby, które uzyskały niższy dochód w danym okresie, nie mogą skorzystać z żadnej ulgi, gdyż nie płacą podatku.

Zdjęcie Nowy Ład wprowadził pewne zmiany do rozliczania PITów / 123RF/PICSEL

Najczęściej wykorzystywana bonifikata, ulga na dziecko, przysługuje tylko podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci. Dodatkowo podatnik, który ma tylko jedno dziecko, podlega kryteriom dochodowym, których przekroczenie sprawi, że nie będzie mu przysługiwała ulga. Ulga prorodzinna jest jedynym świadczeniem, którego nie obejmuje konieczność zapłaty podatku. W tym przypadku możliwe jest złożenie wniosku o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi, bezpośrednio na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Maksymalna kwota nie może być jednak wyższa niż suma składek ZUS i zdrowotnych z danego okresu podatkowego.

Podobne przepisy nie dotyczą jednak innych ulg, takich jak internetowa, rehabilitacyjna czy termomodernizacyjna. W takim przypadku brak zapłaty podatku będzie uniemożliwiał złożenie wniosku o ulgę. Obejmuje to także ulgę na leki dla seniorów otrzymujących najniższą emeryturę, gdyż w ich przypadku nie jest przekroczona kwota wolna od podatku.

Zmiany w PIT 2023 po Polskim Ładzie

Do najważniejszych zmian podatkowych w kontekście Nowego Ładu, które mają wpływ na deklaracje PIT i ewentualne zwroty podatku, należy przede wszystkim podniesienie kwoty wolnej od podatku. Warto jeszcze wspomnieć o modyfikacji progów dochodowych. Pierwszy próg dochodowy został podniesiony z 85 528 złotych do 120 000 złotych. Jednocześnie podatek PIT w pierwszym progu zmalał z 17 do 12 procent, natomiast w drugim pozostał na poziomie 32%.

Dodatkowo wprowadzono zerową stawkę podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia.

Nowe ulgi podatkowe

W deklaracjach PIT 2023 będzie można wykorzystać szereg nowych ulg. Większość z nich posiada warunki do spełnienia, a także limity.

Pierwszą z nowych ulg jest bonifikata dla rodziców 4+ . W celu jej wykorzystania należy potwierdzić do Urzędu Skarbowego wiek oraz ilość dzieci. Limit ulgi wynosi 85 528 zł, a uzyskać ją mogą osoby uzyskujące przychody z umów o pracę, zlecenie, a także działalności gospodarczej.

. W celu jej wykorzystania należy potwierdzić do Urzędu Skarbowego wiek oraz ilość dzieci. Limit ulgi wynosi 85 528 zł, a uzyskać ją mogą osoby uzyskujące przychody z umów o pracę, zlecenie, a także działalności gospodarczej. Nowością, która pierwszy raz pojawi się w PIT 2023, jest również ulga na powrót . Do skorzystania z niej będą mieli prawo podatnicy, którzy zmienią rezydencję podatkową. Limit ulgi (85 528 zł) oraz warunki dodatkowe są identyczne jak w przypadku ulgi na rodziców 4+.

. Do skorzystania z niej będą mieli prawo podatnicy, którzy zmienią rezydencję podatkową. Limit ulgi (85 528 zł) oraz warunki dodatkowe są identyczne jak w przypadku ulgi na rodziców 4+. Ostatnią z nowych bonifikat jest ulga dla pracujących seniorów. W tym przypadku skorzystanie z ulgi wiąże się z rezygnacją ze świadczenia emerytalnego. Warunki dodatkowe, a także limit ulgi pozostają bez zmian.

