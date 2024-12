47-latek nie chce się zestarzeć. Milioner dziennie spożywa 1977 kcal

Bryan Johnson stał się sławny, gdy ogłosił, że chce odwrócić proces starzenia się. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych milioner, właściciel firmy biotechnologicznej Fortune Brainstorm Tech., jest zdania, że sztuczna inteligencja i technologia mogą w tym pomóc. Każdego dnia dokładnie analizuje swoje menu, spożywa dużą liczbę suplementów i poddaje się regularnym badaniom. Koszt? Jak podaje "Business Insider", to niemal 2 mln dolarów rocznie . Efekty? Mężczyzna przestrzega dość rygorystycznej diety . Uważa, że dzięki temu może zmniejszyć wiek biologiczny.

Jak w praktyce wygląda dieta mężczyzny? Warto zaznaczyć, że to program o nazwie "Project Blueprint", którego sam jest pomysłodawcą. Projekt zakłada pobudkę o piątej rano, przyjmowanie ponad 60 suplementów każdego dnia i spożywanie ostatniego posiłku o godz. 11 rano. Zasadą diety jest również to, by miesięcznie zjadać nieco ponad 30 kilogramów warzyw. Współczesny Dorian Gray spożywa dziennie 1977 kcal.