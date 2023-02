Spis treści: 01 W pogoni za wieczną młodością

02 Geraskofobia: objawy

03 Młodzi boją się zestarzeć?

04 Madonna i jej "nowa twarz"

05 "Moda" na starość powraca?

06 Starzenie się: jak zaakceptować ten proces?

"Dla niej czas się zatrzymał", "Niewiarygodne, że ma tyle lat!", "Jak ona to robi?" krzyczą tytuły komentarzy, tekstów prasowych i internetowych.

Większość z niedowierzaniem patrzy m.in. na 73-letnią projektantkę mody Verę Wang. Media najczęściej koncentrują się na tym, że "nie wygląda na swój wiek", a internauci zastanawiają się, czy to sprawka dobrych genów, czy też korzystanie z coraz nowszych i kosztowniejszych metod.

W pogoni za wieczną młodością

Zdjęcie Presja na zachowanie młodego wyglądu jest coraz większa / 123RF/PICSEL

Oczywiście, w dbaniu o siebie nie ma niczego złego. Aktywność fizyczna, dieta i odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne to prawdziwa uczta dla duszy i ciała, która pozwoli nam zachować promienny wygląd i zdrowie.

Jednak presja zachowania młodego wyglądu w dobie, gdy w telewizji, reklamach czy na okładkach pism i na Instagramie królują nieskazitelne wizerunki gwiazd czy celebrytów, którzy "nie wyglądają na swój wiek", jest już powszechną praktyką.

Do tego dochodzą również reklamy kosmetyków - produkty mają "walczyć z pierwszymi oznakami starzenia" czy "likwidować oznaki starzenia się skóry". Od specyfików mających nam pomóc w zachowaniu wiecznej młodości uginają się też półki w drogeriach, a ich wybór przyprawia o zawrót głowy.

Dlatego trudno się dziwić, że niektórzy - również w młodym wieku - zaczynają odczuwać obawy przed starzeniem się. Fobia ta zyskała miano geraskofobii.

Jak donosi raport The Royal Society for Public Health, geraskofobia to problem 57 proc. młodych dorosłych w Wielkiej Brytanii.

Cóż, dla jednych starzenie się to dar, dla innych - przekleństwo i walka z czasem. O ile pierwsza grupa osób godzi się z tym, druga decyduje się na coraz bardziej kosztowne i nowoczesne metody, aby zatrzymać młody wygląd.

Geraskofobia: objawy

Zdjęcie Geraskofobia dotyka też młodych ludzi / 123RF/PICSEL

Geraskofobia to obawy dotyczące zmian, które w związku ze starzeniem się zajdą w ciele i psychice człowieka. Fobia sprawia, że niektórzy odczuwają uporczywy i nieuzasadniony lęk przed tym naturalnym procesem.

Osoba, która doświadcza geraskofobii, obawia się utraty niezależności, mniejszej aktywności po przejściu na emeryturę czy obniżonej sprawności. Jest niezadowolona ze zmian, które nastąpią w wyglądzie wraz z upływem lat. Zdarza się, że takie osoby zazdroszczą młodym ludziom zdrowia i wyglądu.

Młodzi boją się zestarzeć?

Zdjęcie Starzenie się to naturalny proces. Niektórzy odczuwają przed nim irracjonalny lęk / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że lęk przed starzeniem dotyczy w szczególności ludzi młodych.

Z badań The Royal Society for Public Health wynika, że aż trzech na pięciu przedstawicieli pokolenia Y, urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku robi wszystko, by walczyć z fizycznymi i psychicznymi oznakami starzenia się.

Dla porównania: problem ten dotyczy tylko połowy osób w wieku 40 - 51 lat. Według raportu, geraskofobia częściej dotyka kobiet niż mężczyzn.

Swoimi lękami postanowiła podzielić się Sarah, która obecnie ma ponad 30 lat. Trzy lata temu opublikowała w serwisie YouTube nagranie, w którym opowiada o swoich zmaganiach z geraskofobią.

Wyznała, że poczuła się staro, gdy miała 25 lat, ponieważ "ten wiek był już połową drogi do pięćdziesiątki".

- Czułam, że powinnam wiedzieć na pewno, jaką karierę robić i czy planować rodzinę. Teraz, gdy mam niemal 30 lat, mogę powiedzieć, jak głupie było to dla kogoś tak młodego - wyznała trzy lata temu w nagraniu "My extreme fear of ageing" ("Mój ekstremalny lęk przed starzeniem się"). W filmie omawia, jak strach wpłynął na jej życie.

Z geraskofobią walczyła przez pięć lat. W tym czasie rzadko wychodziła z domu, martwiła się, że jej ciało staje się coraz słabsze.

W jednym z komentarzy umieszczonych pod filmem możemy przeczytać: "W dniu, w którym skończyłam 27 lat, musiałam wcześniej wyjść z pracy, bo nie mogłam przestać płakać z powodu starzenia się".

Madonna i jej "nowa twarz"

Zdjęcie Madonna na rozdaniu nagród Grammy / Rex Features/EAST NEWS / East News

Ostatnio w centrum uwagi znalazła się 64-letnia Madonna, która wzięła udział w rozdaniu nagród Grammy. Internauci byli zaskoczeni jej "nową twarzą" i radzili, by skończyła z operacjami plastycznymi.

Wątek starzenia się na własnych zasadach rozgorzał na nowo, a ikona popkultury bez owijania w bawełnę przyznała, że "padła ofiarą ageizmu i mizoginii".

- Świat, który odmawia celebrowania kobiet, które przekraczają 45 lat i czuje potrzebę ukarania ich, jeśli nadal będzie miała silną wolę, będzie pracowita i żądna przygód. Od początku kariery byłam poniżana przez media, ale rozumiem, że to wszystko jest testem. Cieszę się, że mogę przecierać szlaki, by wszystkie kobiety miały łatwiejszy czas w nadchodzących latach - napisała w mediach społecznościowych Madonna.

"Moda" na starość powraca?

Zdjęcie Jane Fonda to jedna z najbardziej popularnych aktorek Hollywood. Gwiazda zaapelowała do młodych ludzi, aby nie bali się starzenia / Rex Features/EAST NEWS / East News

W ostatnim czasie mówi się o tym, że "moda" na starość powraca. Zmianie zaczynają ulegać również hollywoodzkie standardy wyglądu, a gwiazdy takie jak Sharon Stone czy Salma Hayek udowadniają, że życie wcale nie kończy się po czterdziestce.

Jane Fonda w wywiadzie dla "Vogue’a" zaapelowała, aby młodzi ludzie przestali się bać starzenia się. Gwiazda zwróciła uwagę, że starszy wiek wcale nie musi oznaczać braku radości z życia.

To jedna strona medalu. Druga? Aktorka odniosła się do statusu społecznego i powiedziała, że wiele od niego zależy.

Fonda przyznała, że osoby, których nie stać na operacje plastyczne czy trenera, doświadczą tego procesu w gorszy sposób. Przyznała też, że zdecydowała się na lifting twarzy, ale po tym przestała korzystać z takich zabiegów. Nie chciała, aby zaburzyły proporcje jej twarzy.

- Nie jestem dumna z tego zabiegu - przyznała w wywiadzie dla "Vogue’a".

Starzenie się: jak zaakceptować ten proces?

Jeśli odczuwamy irracjonalny lęk przed starzeniem się, pomocna może być terapia poznawczo-behawioralna.

Dzięki niej możemy zyskać więcej akceptacji dla tego, co dzieje się z naszym ciałem i psychiką, jak i nauczyć się czerpać radość z tego naturalnego procesu.

Co więcej, terapia może nam pomóc w tym, abyśmy na nowo poczuli się komfortowo sami ze sobą.

