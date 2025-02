Ekspert ujawnił, że mężczyzna z tego rocznika może dożyć nawet... 141 lat!

Żyjemy coraz dłużej, nie ma co do tego wątpliwości. Związane jest to z rozwojem medycyny, większą świadomością na temat zdrowia i zapobiegania chorobom i wieloma innymi czynnikami. David McArthy z Uniwersytetu Georgia stworzył model obrazujący jakiego wieku będą dożywać kolejne pokolenia. Jeden rocznik ma szansę pobić rekord długowieczności.