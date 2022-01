Ryś, czyli największy europejski kot zamieszkuje najbardziej dzikie zakątki naszego kraju. W Polsce spotkać go można tylko w dwóch regionach: w górach i na pogórzu spotykamy rysie karpackie, a w północno-wschodniej części kraju (Puszcza Białowieska, P. Knyszyńska, P. Augustowska oraz Mazury) rysie nizinne. Jak podaje WWF, w Polsce północno-wschodniej rysi zostało już niezwykle mało. Przeprowadzone w 2015 r. tropienia wykazały, że może ich być niewiele więcej niż 40 osobników! Zobaczyć na żywo tego dzikiego, pięknego kota to marzenie niejednego wielbiciela przyrody!

Gigantyczny kot w polskim lesie! Taki widok to rzadkość!

Lasy Państwowe udostępniły nagranie, na którym widać rysia wspinającego się po ośnieżonych głazach. Wielki kot rozgląda się wokół siebie, po czym wskakuje na skałę i chowa się przed spojrzeniami nieproszonych gości. Warto bowiem dodać, ze ryś to zwierzę bardzo płochliwe i nocne - rzadko można spotkać go za dnia, więc takie nagranie to prawdziwa gratka!





- Ryś, łac. Lynx lynx. Długość ciała dochodzi do 1,5 m, waga do 20 kg. Drapieżnik. Aktywny w ciągu nocy. W dzień śpi. No chyba że nie śpi… - napisały Lasy Państwowe pod filmikiem, a my dodajemy, że ryś jest również zwierzęciem pozostającym pod całkowitą ochroną.

"Rysie to gatunek bardzo wymagający - koty te potrzebują rozległych i trudnodostępnych obszarów leśnych, gdzie odnajdą „święty spokój”. Dziś występują jedynie na obszarze ok. 12 % polskich lasów." - czytamy na stronie WWF - "Liczba rysi w Europie gwałtownie spadła w pierwszej połowie XX wieku. Był to rezultat niszczenia lasów, który stanowią dom tych drapieżników oraz miejsce zdobywania pokarmu. Coraz gęstsza sieć dróg przecinających lasy i rosnąca presja ze strony człowieka powodują, że rysiom żyje się coraz trudniej, a ich spokój jest permanentnie zakłócany".

Szacuje się, że w naszym kraju żyje ok. tych 110 kotów.

