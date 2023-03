Zobacz też: Pogoda przyszykowała niespodziankę. Wróci śnieg, mróz i silny wiatr

Atak zimy w Polsce. Prognoza pogody 27.03.2023 - 31.03.2023

IGMW prognozuje, że w pierwszej połowie tygodnia nastąpi ochłodzenie i powrót zimy. Opady deszczu ustąpią pola opadom śniegu, a nocami będzie występować lekki mróz. Taki będzie początek tygodnia. Co czeka nas w jego drugiej połowie?

- Od zachodu krótkotrwałe ocieplenie i bardziej "wiosenna" aura. Temperatura maksymalna przekraczać będzie 10st. C. Niewielkie ochłodzenie od przyszłego weekendu - zapowiadają synoptycy IMGW.

Poniedziałek 27 marca upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Będzie padał deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem. Miejscami może występować również krupa śnieżna, a na północnym obszarze burze.

W Karpatach może spaść od 10 cm do nawet 25 cm świeżego śniegu. Najchłodniej będzie na Podhalu i nad morzem - ok. 2 st. C, a najcieplej na południowym wschodzie kraju - około 7 st. C. Wystąpi umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 90 km/h, które spowodują zawieje i zamiecie śnieżne.

Wtorek również będzie pochmurny, ale miejscami mają pojawić się przejaśnienia. W całej Polsce prognozowane są przelotne opady śniegu. Nocami temperatura wyniesie od -5 st. C do -2 st.C, na Podhalu około -8 st.C, a w dzień maksymalnie od 0 st. C do 3 st.C. Najcieplej będzie na północnym zachodzie kraju - ok. 4 st. C.

- Uczucie chłodu potęgować będzie dość silny, północno-zachodni wiatr, który w porywach osiągać będzie 65 km/h, nad morzem 85 km/h, a wysoko w górach 100 km/h - podaje IMGW.

W środę ma być pogodnie, miejscami wystąpią niewielkie opady śniegu. Noce nadal będą zimne, a temperatura spadnie miejscami do około -3 st. C, a na Podhalu do około -7 st. C. W czwartek prognozowane są opady deszczu, a piątek będzie pochmurny i deszczowy.