Ile dać na wypominki? Kwoty bywają bardzo rozbieżne

Listopad nieodłącznie wiąże się w Kościele katolickim z odprawianiem tak zwanych wypominków. Zgodnie ze zwyczajem wierni wypisują na specjalnie przygotowanych kartkach imiona i nazwiska (lub same imiona) zmarłych, w intencji których zostanie odprawiona msza, a wspólnota będzie się za nich modlić. Przyjęło się również, że do imiennej listy wspominkowej wierni dołączają dobrowolną ofiarę w postaci pieniędzy. Co często rodzi pytanie: ile dać na wypominki?