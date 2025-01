Studniówka to wydarzenie o wieczorowym charakterze, co oznacza, że kreacja powinna być elegancka i dopasowana do okazji. Klasyczne zasady dress code’u wskazują, że najlepszym wyborem będzie długa sukienka, szczególnie jeśli impreza odbywa się w eleganckiej sali, restauracji lub hotelu. Nie oznacza to jednak, że należy zrezygnować z krótkich kreacji na ten dzień. Warto jednak pamiętać, by zachować umiar i odpowiedni poziom elegancji.