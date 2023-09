Spis treści: 01 Czy po śmierci małżonka można przejść na jego emeryturę?

02 Kiedy wdowa może przejść na emeryturę po mężu?

03 Ile lat trzeba być w związku małżeńskim, aby otrzymać emeryturę po mężu?

04 Czy można jednocześnie pobierać własną emeryturę i rentę po mężu?

Czy po śmierci małżonka można przejść na jego emeryturę?

Śmierć współmałżonka oznacza, że w określonych przypadkach można przejąć emeryturę po nim. Mowa tu wówczas o rencie rodzinnej, która jest wypłacana na podstawie wysokości otrzymywanego przez zmarłego świadczenia emerytalnego lub rentowego. Wszelkie przepisy dotyczące renty rodzinnej reguluje Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Okazuje się, że prawo do renty rodzinnej przysługuje nie tylko współmałżonkowi. O jej przyznanie mogą również przystąpić uprawnieni członkowie rodziny – dzieci (zarówno własne, jak i przysposobione) oraz rodzice. O rentę rodzinną mogą się również ubiegać przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo lub inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka).

Kiedy wdowa może przejść na emeryturę po mężu?

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa również, kiedy wdowa może przejść na emeryturę po mężu. Renta rodzinna przysługuje jej, gdy w momencie śmierci współmałżonka miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie może również dostać wówczas, gdy spełniała warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty.

Zdjęcie Kiedy wdowa może przejść na emeryturę po mężu? / 123RF/PICSEL

Aby wdowa mogła się ubiegać o emeryturę po mężu, musi mieć ukończony 50 rok życia lub osiągnąć ten wiek w przeciągu 5 lat od śmierci współmałżonka. Prawo do świadczenia uzyskują również kobiety wychowujące dzieci (do 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli się nadal uczą) uprawnione do renty rodzinnej.

Ile lat trzeba być w związku małżeńskim, aby otrzymać emeryturę po mężu?

Życie i styl Ci seniorzy mają szansę na podwójną emeryturę. Na liście miliony osób Niektóre kobiety mogą się zastanawiać, ile lat trzeba być w związku małżeńskim, aby otrzymać emeryturę po mężu. Okazuje się, że w przepisach nie ma wzmianki o konkretnej liczbie lat. Warto jednak pamiętać, że świadczenie będzie wypłacone wyłącznie wtedy, gdy przed śmiercią współmałżonka, małżeństwo pozostawało we wspólności majątkowej.

Ponadto warunkiem przyznania emerytury po mężu jest to, by zamieszkiwali razem i prowadzili wspólnie gospodarstwo domowe. W przypadku, gdy małżonkowie nie mieszkali ze sobą, świadczenie może nie zostać przyznane.

Czy można jednocześnie pobierać własną emeryturę i rentę po mężu?

Przepisy jednoznacznie wskazują, że pobieranie własnej emerytury i renty po mężu nie jest możliwe. W przypadku zbiegu tego rodzaju świadczeń można wybrać tylko jedno z nich. Możliwe jest jednak otrzymywanie emerytury po mężu i dalsza praca zarobkowa. Jednak warto pamiętać, że w przypadku przekroczenia 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. W przypadku przekroczenia 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, emerytura po mężu może nie zostać wypłacona.

Ile wynosi renta rodzinna? To zależy od tego, ile osób jest uprawnionych do jej otrzymania. Jej wysokość wynosi odpowiednio:

85 proc. świadczenia zmarłego przy uprawnieniu tylko jednej osoby

90 proc. świadczenia zmarłego przy uprawnieniu dwóch osób

95 proc. świadczenia zmarłego przy uprawnieniu trzech lub więcej osób

Co istotne, wysokość renty rodzinnej nie może być mniejsza niż kwota emerytury minimalnej. Od marca 2023 roku wynosi ona 1588,44 zł brutto.

Źródła: opracowanie własne, kww.pl, biznes.interia.pl, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

