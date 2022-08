Dziś poprosimy cię o przyjrzenie się poniższemu obrazkowi. Co widzisz na nim na pierwszy rzut oka? Przelicz, ile kotów na nim dostrzegasz i odpowiedz na proste pytanie: Ile kotów znajduje się na zdjęciu? Zagadka może wydawać się z pozoru bardzo łatwa, jednak szczegóły twojej odpowiedzi są kluczowe. Która odpowiedź jest poprawna? Ile widzisz tutaj kotów? Trzy, dwa, dziewięć, a może tylko jednego?

Dziewięć

Około 45% populacji wybiera tę odpowiedź - na obrazku widzi aż dziewięć kotów. Co to o nich mówi? Faktycznie, może się wydawać, że na obrazku znajduje się aż dziewięć kotków - nie jest to jednak ich faktyczna ilość. Dzięki temu można jednak stwierdzić, że jesteś osobą, która odbiera świat poprzez swoje przeżycia. Decyzje podejmujesz na podstawie własnych wartości, a nie opinii innych. Zazwyczaj nie przejmujesz się najdrobniejszymi szczegółami - bierzesz życie takie, jakie jest. Twoi bliscy cenią cię za to, jak twardo stąpasz po ziemi i nie zamartwiasz się na zapas. Na taką osobę jak ty zawsze można liczyć!

Reklama

Dwa

Tylko 2 na 10 osób odpowiadających na pytanie: "Ile kotów znajduje się na obrazku?" wybrało tę odpowiedź. Widzisz dwa koty, a reszta to tylko odbicia lustrzane realnych postaci? Byłeś bardzo blisko poprawnej odpowiedzi! Co ta odpowiedź mówi o tobie? Na pewno jesteś dobrym przywódcą - w grupie to ty najczęściej podejmujesz ostateczną decyzję - ludzie cenią twoje umiejętności podjęcia kompromisu. Masz duże umiejętności publicznego przemawiania, twój charakter i styl bycia przekonuje innych, dlatego mało kto może ci się oprzeć! W głębi duszy jesteś jednak wrażliwą osobą, a najgorsze, co może cię spotkać to skrzywdzenie bliskiej ci osoby.

Trzy

Około 15% populacji uważa, że na zdjęciu tak naprawdę znajdują się trzy koty - kolejne trzy to ich odbicia lustrzane. Niestety, nie jest to poprawna odpowiedź. Mówi ona jednak wiele o charakterze. Jesteś niezwykle empatyczną i uczuciową osobą - to właśnie to właśnie nimi kierujesz się w życiu. Jesteś też niepoprawnym optymistą - w każdej sytuacji widzisz światełko w tunelu. Swoją wolność cenisz ponad wszystko! Uważasz, że każdy ma do niej prawo, a nikt nie powinien być osądzany za swoje wybory jeśli tylko nie robi innym krzywdy.

Jeden

Tylko 20% osób wybrało tę odpowiedź. Jeśli jesteś w tej grupie mamy dla ciebie dobrą wiadomość - jest ona poprawna! Na zdjęciu tak naprawdę znajduje się jeden kot, a reszta to jego odbicia w lustrze. Mało kto jest w stanie to zauważyć! Co ta odpowiedź oznacza dla ciebie? Na pewno jesteś bardzo dociekliwą osobą - nic ci nie umknie. W każdej sytuacji szukasz alternatywy, lubisz debatować - ale również masz swoje zdanie! Ludzie cenią cię za to, że nie boisz się wyzwań i nie obstajesz "na ślepo" przy swojej racji. Jesteś w stanie zrozumieć każdego, nie masz żadnych problemów z postawieniem się w czyjejś sytuacji. Na pewno jesteś wspaniałym przyjacielem.

***

Zobacz również:

To, co widzisz na tym obrazku wyjaśnia, dlaczego nie znalazłaś miłości

To, co widzisz na tym obrazku, zdradza, czego NAPRAWDĘ pragniesz w miłości

Kobieta czy mężczyzna? To, co tu widzisz ukazuje twoje ukryte "ja"