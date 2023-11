Tu koncentruje się finansowa energia. Postępuj w ten sposób, by cieszyć się bogactwem

Tylko osoba urodzona w czasach PRL-u pamięta te wszystkie bajki. 17 punktów to dla niej łatwizna

Szaleństwo Black Friday trwa. RCB i CERT apelują do Polaków

Zwrot za prąd. To już ostatni moment, aby spełnić, któryś z wymaganych warunków

Czy w roku 2023 możemy spodziewać się kolejnych podwyżek cen za karpie?

W roku 2021 świeże karpie od hodowców kosztowały około 20 zł za kilogram. Rok później trzeba było zapłacić za nie już 10 zł więcej. W niektórych supermarketach ceny za filety w okresie przedświątecznym były porażające. Trzeba było wydać wówczas około 50-60 zł/kg, a gdzieniegdzie nawet do 75 zł/kg. Polacy już od wielu tygodni zastanawiają się, czy w tym roku czeka ich kolejna taka niespodzianka. Najnowsze prognozy mówią jednak, że obecnie nie musimy obawiać się o czarne scenariusze w temacie. Jak podają eksperci, drożej niż w ubiegłym roku na pewno nie będzie.

Reklama

Czytaj także: Świąteczne karpie głosu nie mają. Co roku cierpią w milczeniu

Ceny za karpia w 2023 roku. Ile zapłacimy za kilogram świeżej ryby?

Karp to jedna z najpopularniejszych potraw świątecznych i trudny wyobrazić sobie wigilijny stół bez solidnej porcji ryby. Niestety w ubiegłym roku z uwagi na szalejącą inflację, wzrost cen za towary i usługi, przygotowywanie potraw w okresie przedświątecznym wiązało się z ogromnymi kosztami. Fortunę kosztowały wówczas m.in. ryby, w wśród nich najbardziej popularne karpie. Na szczęście w roku 2023 możemy odetchnąć z ulgą. Hodowcy już od kilku tygodni zapowiadają, że w związku z tym, że zmalały koszty hodowli karpi (m.in. zmianie uległy ceny pasz), podwyżek cen za karpie nie będzie. Mogą się one zmienić co najwyżej na korzyść naszych portfeli.

Zdjęcie Karp to rokrocznie przyrządzana w czasie świąt ryba i tradycyjna potrawa wigilijna. W tym roku zapłacimy za nią tyle samo, co przed dwoma laty / East News

Zobacz też: Ile zapłacimy za karpia w 2023? Hodowcy: To pierwsza taka sytuacja od lat

Informacje te potwierdził również Andrzej Dmuchowski - wizeprezes Polskiego Karpia, spółki zrzeszającej producentów tej ryby w rozmowie z "Faktem". Jak podaje, w tym roku w sklepach cena na świeżego karpia w zależności od województwa, będzie oscylować w granicach 20-30 zł za kilogram.