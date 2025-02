Japońska dieta wodna to tak naprawdę styl życia, który opiera się na prozdrowotnym rytuale picia wody. Określa on częstotliwość i ilość spożywanej wody, a jego założeniem są idealne proporcje, które poprawiają zdrowie i funkcjonowanie całego organizmu. Dieta wodna to nie tylko możliwość utraty zbędnych kilogramów czy oczyszczenia organizmu, ale przede wszystkim zmiany sposobu myślenia na temat naszego odżywiania się i stylu życia. To też wyjątkowa metoda, by wsłuchać się w potrzeby naszego ciała.