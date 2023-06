Spis treści: 01 Jak prawidłowo jeść banana? Ekspertka od savoir-vivre’u instruuje

Jak prawidłowo jeść banana? Ekspertka od savoir-vivre’u instruuje

Irena Kamińska-Radomska, eksperta z zakresu etykiety, protokołu dyplomatycznego i dress code’u instruowała niedawno, jak poprawnie jeść banany. Radziła Polakom, aby ci z nas, którzy nie chcą narazić się zasadom savoir-vivre’u, używali do konsumpcji tego owocu noża oraz widelca.

"Nie jemy go jak małpa. Banana powinno się zjeść nożem i widelcem z talerzyka. Oczywiście banana można też zjeść samym widelcem. W wypadku deserów ważna jest ich forma. Do niej dostosowuje się sztućce" - tłumaczyła Irena Kamińska-Radomska.

Katarzyna Bosacka kpi z Ireny Kamińskiej-Radomskiej. "Odłóż do szuflady obok noża do ostryg"

Instrukcje ekspertki odbiły się szerokim echem w sieci. Głos w sprawie postanowiła zabrać również Katarzyna Bosacka, dziennikarka promująca na co dzień ekologię oraz zdrową żywność. We wpisie wyśmiała rady Ireny Kamińskiej-Radomskiej.

"Pani Irena Kamińska-Radomska - ekspertka od savoir-vivre radzi, aby banana nie jeść jak małpa, ale nożem i widelcem z talerzyka. A ja uważam, że nóż i widelec do bananów owszem, ale tylko inkrustowany herbem. Po użyciu odłóż je do szuflady obok noża do ostryg, widelczyka do kawioru i szczypców do HOMARÓW" - żartowała w internetowym wpisie.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. W komentarzach pod wpisem dziennikarki wybuchła prawdziwa burza. "Absurd, żeby jeść banana nożem i widelcem", "Dzieciom też nakazuje jeść nożem i widelcem, szczególnie na placu zabaw i basenie", "A ja tam jednak wolę jak małpa" - piszą niektórzy internauci.

Część z nich wskazuje jednak, iż rady Ireny Kamińskiej-Radomskiej dotyczą zasad savoir-vivre’u. Nie trzeba więc kurczowo się ich trzymać, jeśli niekoniecznie zależy nam na poprawnych manierach. "Przecież ona mówi o zasadach savoir-vivre, co nie znaczy że tak trzeba robić. Ja ją lubię, zaznajomią mnie ze światem którego nie znam, właściwie to z kosmosem. Ale są ludzie którzy tego się trzymają i po prostu dobrze wiedzieć" - piszą inni.

Jedzenie bananów. Niecodzienną metodę stosowała między innymi królowa Elżbieta

Co ciekawe, niecodzienną metodę konsumpcji bananów stosowała sama królowa Elżbieta. Darren McGrady, który przez kilkanaście lat był osobistym kucharzem królowej Elżbiety, księżnej Diany, księcia Karola oraz Williama i Harry’ego w swojej książce "jedząc po królewsku" zdradził w jaki sposób banany je się w rodzinie królewskiej. Otóż królowa najpierw odcinała jego końcówki, a kolejno zjadała owoc właśnie przy użyciu sztućców. Zasady savoir-vivre’u były tam stawiane ponad wszystko.

