Wypłata świadczeń jak 500 plus czy emerytur realizowana jest przez ZUS w kilku terminach. Na wsparcie dla rodziców nie zawsze trzeba czekać do końca miesiąca, jednak w kiepskiej sytuacji są emeryci i renciści - część z nich wypłaty otrzymuje dopiero 25. dnia miesiąca. W przypadku grudnia dzień ten przypada na Boże Narodzenie - seniorzy obawiają się więc, że pieniądze wpłyną do nich dopiero po świętach.

Nie ma się co dziwić - grudzień to miesiąc intensywnych wydatków, a przy obecnej drożyźnie każdy liczy na jak najszybszy wpływ gotówki. Jak czytamy na portalu "Fakt", ZUS postanowił rozwiać wątpliwości i poinformował o konkretnych datach wypłaty grudniowych świadczeń.

Emeryci i renciści, którzy zwykle swoje świadczenie otrzymują 25. dnia miesiąca, nie muszą się obawiać, że w grudniu dostaną je dopiero po Świętach Bożego Narodzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadbał o to, by wszystkie te osoby otrzymały emerytury i renty najpóźniej 23. grudnia. podała prof. Gertruda Uścińska prezes ZUS dla "Faktu"

Kiedy w grudniu 2022 ZUS wypłaci emerytury?

Reklama

Terminy, w jakich Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty emerytur, są ściśle określone. Jest to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca. Dla wielu seniorów świadczenia grudniowe są jedną wielką niewiadomą - z uwagi na dwa dni świąteczne, nie mają oni pewności czy będą mogli korzystać z pieniędzy przed Bożym Narodzeniem. ZUS uspokaja, że emerytury w przypadku dni poprzedzających tegoroczne święta będą wypłacane bez zmian. Jeśli chodzi natomiast o grupę osób, otrzymujących wypłaty 25. dnia miesiąca, pieniądze otrzymają oni najpóźniej w czwartek, 23 grudnia.

Zdjęcie Co do terminu wypłaty największe obawy mają emeryci, którzy dostają pieniądze 25. dnia miesiąca / 123RF/PICSEL

Zobacz też: Z jakich ulg skorzystamy w 2023 roku? Polski Ład wprowadza spore zmian

500 plus w grudniu 2022. Kiedy można się spodziewać?

ZUS od czerwca br. zajmuje się też wypłacaniem świadczeń 500 plus, przyjmując taką samą zasadę jak w przypadku emerytur. Świadczenia dla rodzin są realizowane w następujące dni: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. Czy w grudniu wszystkie te terminy pozostaną bez zmian?

Czytaj także: Koszmar dla milionów Polaków. Rekordowe składki ZUS

W przypadku rodziców otrzymujących świadczenia 2 i 4 grudnia, powinni oni mieć je już na koncie. Pozostałe daty: 7., 9., 12., 14.,16 i 18. zostaną zachowane jak dotychczas. Jeśli chodzi natomiast o ostatnie przelewy, ZUS zapewnia, że dotrą do wszystkich przed wigilią.