Turyści wściekli na decyzję burmistrza Zakopanego. Opłaty wzrosły nawet o 100 procent

Jaką emeryturę ma biskup? Duchowni mogą liczyć na wysokie świadczenia

Kimberley Garner zachwyca pod prysznicem. Pokazała gorące zdjęcie z wakacji

Emma Hernan jako słynna lalka. Wygląda powalająco

Prognoza pogody na 3 sierpnia. W części kraju chmury, deszcz i wiatr

Cyklon Patrycja, który znalazł się nad Morzem Bałtyckim sprawi, że pogoda nie będzie dziś rozpieszczać. 3 sierpnia Polska podzieli się na trzy strefy, w których obserwować będziemy różne zjawiska pogodowe. Od wczesnych godzin porannych na północnych krańcach i południu kraju występuje mnóstwo chmur i pada deszcz. W innych regionach jest ich znacznie mniej, a zza chmur przebija się słońce.

Zobacz też: Masz urlop w sierpniu? Sprawdź, jaka będzie pogoda w ostatni miesiąc wakacji

Reklama

Z kolei na wschodzie i południowym wschodzie najpewniej pojawi się sporo chmur i wystąpi deszcz o natężeniu słabym oraz umiarkowanym. Dziś przelotnie i punktowo padać może również na zachodzie oraz północy Polski Nie wykluczone, że przelotnie przejdą burze i nasilające się opady. Jak podają synoptycy, nad resztą kraju nie przewiduje się deszczu, pogoda ma być raczej spokojna, a zza chmur wychodzić będzie słońce.

Przewiduje się, że w najcieplejszym momencie dnia termometry pokazywać będą od 18-20 st. C nad morzem, a także miejscami na południu w czasie opadów. 22-25 st. C możemy spodziewać się w głębi kraju, do 26 st. C w centrum Polski i 27 st. C na krańcach południowo-wschodnich.

Wiatr z kolei będzie raczej umiarkowany, momentami silniejszy, a temperatura odczuwalna na południowym-zachodzie niższa. Na zachodzie kraju będzie wiał z prędkością ok. 60 km na godz., zaś w głębi kraju najpewniej około 40-50 km na godz. Warunki biometeorologiczne na dziś zapowiada się jako niekorzystne, podczas rozpogodzeń neutralne.

Czytaj również: Najnowsza prognoza pogody dla Polaków planujących wyjazd do Chorwacji

Jaka będzie pogoda w nocy z 3 na 4 sierpnia?

Prognozy przewidują także, że nadchodząca noc będzie w większości kraju spokojna i sucha. Tylko miejscami - na Pomorzu, Warmii, północy Wielkopolski oraz na krańcach południowych może wystąpić zachmurzenie i łagodne, nieliczne opady.

Zdjęcie Dziś w nocy szczególnie chłodno będzie w woj. świętokrzyskim / East News

Zapowiadana temperatura powietrza to od 15 do 17 st. C, lokalnie 18 st. C, z czego najzimniej na południu kraju i w Górach Świętokrzyskich - termometry wskażą tam ok. 11-14 st. C. Wiać będzie z południowego-zachodu. Wiatr ma być słaby do umiarkowanego, początkowo porywisty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Fajka pokoju”: Była stewardessa o strachu przed lataniem samolotem Polsat Cafe