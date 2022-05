Koniec z paragonami grozy? Katarzyna Bosacka sprawdza ceny truskawek, czereśni i bobu

Katarzyna Bosacka postanowiła sprawdzić ceny truskawek, czereśni i bobu. Zapytała internautów o to, ile kosztują w ich miastach. – Jestem ciekawa, jak to teraz wygląda – zachęciła fanów do komentowania znana ekspertka. Czy to już koniec paragonów grozy?

Zdjęcie Katarzyna Bosacka sprawdza ceny truskawek, czereśni i bobu w Polsce. Zapytała internautów, jak wygląda sytuacja w ich miastach / Piotr Molecki/Dzień Dobry TVN / East News