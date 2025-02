Kupujesz pączki z sieciowego supermarketu? Które lepiej wybrać?

Tłusty czwartek to okazja do tego, by spróbować więcej niż jednego pączka. Ale nawet w ten słodki dzień należy wziąć pod uwagę skład produktów, które spożywamy i ich kaloryczność. Sięgając po pączki z sieciówek, takich jak Lidl czy Biedronka, warto wziąć pod uwagę także i te wskaźniki. Którego pączka więc warto wybrać, będąc w tych sklepach, by nie żałować później swojej decyzji?