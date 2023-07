Spis treści: 01 Marcelina Zawadzka na Instagramie

02 Marcelina Zawadzka stylizuje się na Barbie. Fani: "Idealna"

Marcelina Zawadzka to jedna z najpopularniejszych gwiazd show-biznesu w Polsce. Jej kariera nabrała rozpędu po wygranej w konkursie Miss Polonia w 2011 roku. Później została prowadzącą "Pytania na śniadanie" na antenie TVP2. Obecnie jest związana z Polsatem. Widzowie mogą ją oglądać w programie "Farma" i podczas większych wydarzeń organizowanych przez stację. Oprócz tego Zawadzka nadal zajmuje się modelingiem i współpracuje z różnymi markami.

Marcelina Zawadzka na Instagramie

Zawadzka jest również aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje 643 tys. osób. Gwiazda dzieli się na nim zdjęciami z podróży, pokazuje efekty sesji zdjęciowych, w których bierze udział. Czasami odsłania kulisy życia prywatnego.



Miss Polski, modelka i prezenterka jest dla wielu kobiet inspiracją w kwestii modowych wyborów. Stylizacje, w jakich pokazuje się gwiazda, to idealne propozycje do pracy, na co dzień, jak i na wyjścia - te mniej lub bardziej oficjalne.

Marcelina Zawadzka stylizuje się na Barbie. Fani: "Idealna"

Tym razem Zawadzka zainspirowała się wchodzącym na ekrany kin filmem "Barbie" w reż. Grety Gerwig. O produkcji i prezentowanych w niej stylizacjach jest głośno od dobrych kilku miesięcy. Okazuje się, że w gronie fanek kultowej lalki jest również popularna prezenterka.

- Wszystkie wcielenia Barbie - Marceliny. Jako mała dziewczynka uwielbiałam się bawić lalkami (wstyd się przyznać, ale wszystko przeliczałam na lalki Barbie. Które moje wcielenie lubicie najbardziej? - zapytała fanów. Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać.

"Idealnie pasujesz do roli Barbie",

"Najbardziej idealna Barbie jaką znam",

"Kowbojka!",

"Extra ci to wyszło",

"Przepiękne stylizacje",

"Każde wcielenie daje inny vibe Barbie i to jest piękne. Oglądając twoje stylizacje przypomniało mi się kiedy byłam mała to wszystkim przedstawiałam się jako Barbie i chciałam wyglądać jak ona. Wyglądasz cudownie i idealnie pasowałabyś jako Barbie w filmie",

"Zjawiskowa"

- komplementowali fani.

Jak widać, nowe stylizacje Marceliny ich zdaniem znów okazały się strzałem w dziesiątkę.

