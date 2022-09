Maria to jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Cieszy się ogromnym uznaniem, jeśli chodzi o nadawanie go jako drugiego imienia

Imię Maria oznacza "ukochaną przez Boga"

Okazuje się, że imieniny Marii są świętowane najczęściej spośród wszystkich żeńskich imion w Polsce

Po babci, przyjaciółce, cioci czy ulubionej literackiej bohaterce? W niektórych regionach Polski nadawanie drugiego imienia to wielopokoleniowa tradycja. Tym pięknym zwyczajem rodzina często oddaje hołd zmarłym przodkom. Niektórzy rodzice chcą, by dziecko miało świętego patrona. Zdarza się też, że maluch otrzymuje imię na część żyjących jeszcze dziadków.

W Polsce można nadawać maksymalnie dwa imiona. Tę kwestię reguluje ustawa z 28 listopada 2014 roku. Co ciekawe, drugie imię nie musi być wcale przypisane do płci dziecka.

Maria - popularne drugie imię

Zdjęcie Maria to jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Na Dolnym Śląsku woleli dać je jako drugie / 123RF/PICSEL

Na liście najpopularniejszych drugich imion nadawanych dziewczynkom w Polsce znalazły się m.in. Anna, Zofia, Magdalena, Helena, Julia czy Katarzyna. Jednak najczęściej rodzice decydowali się nadać swojej córce na drugie imię Maria - w 2021 roku nazwano tak 4206 dziewczynek. Jeśli chodzi o podział na województwa, to właśnie to imię cieszyło się szczególną popularnością na Dolnym Śląsku. Zyskało je aż 505 dziewczynek.

Maria - pochodzenie imienia

Zdjęcie Maria to biblijne imię matki Jezusa Chrystusa / 123RF/PICSEL

Czy Maria to polskie imię? Nie, ale ma naprawdę piękne znaczenie. Imię Maria wywodzi się z języka hebrajskiego, od słowa "mariam" (napawać radością) lub z języka egipskiego. Tutaj "meri-jam" oznacza "ukochaną przez Boga". W hebrajskiej wersji Miriam została zmieniona na Mariam - to właśnie z tego słowa powstało imię Maria.

Maria to biblijne imię matki Jezusa Chrystusa. Obecnie imię Matki Bożej, czyli Maryja, jest uznawane za archaiczną formę. Co ciekawe, w greckiej wersji Nowego Testamentu znajdziemy formę Mariam. Zapiski imienia jako Maria, Marusza czy Masza zaczęły się pojawiać w XII wieku.

W dawnych latach w Polsce imię było cenione przede wszystkim dlatego, że Matkę Bożą otaczano dużą czcią. Imię to jest również nadawane mężczyznom - wśród znanych mężczyzn noszących to imię jako drugie znajdują się np. Maksymilian Maria Kolbe czy Bronisław Maria Komorowski.

Jaki charakter ma Maria?

Zdjęcie Kobiety noszące imię Maria są uważana za wytrwałe, kochające i pracowite / 123RF/PICSEL

Jaka jest kobieta o imieniu Maria? Kobiety o imieniu Maria są uważana za wytrwałe, kochające i pracowite. Potrafi słuchać i chętnie pomaga. Przy tym wszystkim uchodzi jednak za osobę zamkniętą w sobie - zdecydowanie woli ciszę i spokój od rozgłosu. Z natury introwertyczka o dość zmiennych nastrojach. Otoczenie zjednuje sobie ogromnymi pokładami miłości, których jej nie brakuje.

Maria jest cierpliwa, stanowcza i potrafi być szczera do bólu. Jeżeli w coś wierzy i jest do czegoś przekonana, potrafi o to walczyć z całych sił. Maria doskonale realizuje się w zawodach, gdzie konieczny jest kontakt z ludźmi.

Czy Maria i Marysia to jest to samo imię?

Zdjęcie Imię Maria oznacza „ukochana przez Boga” i „napawająca radością" / 123RF/PICSEL

Bardzo często pojawiają się pytania dotyczące tego, czy Maria i Marysia to jest to samo imię. Taki przypadek opisuje Rada Języka Polskiego, która została poproszona przez Urząd Stanu Cywilnego o wydanie opinii na ten temat.

Eksperci wzięli pod lupę to, czy Marysia jest formą zdrobniałą imienia Maria, czy też imieniem samoistnym, pochodzącym od imienia Maria.

"(...) zgłosili się rodzice nowo narodzonego dziecka w celu sporządzenia aktu urodzenia. Oświadczyli, że ich wolą jest, aby córka nosiła imię Marysia. Stwierdzili, że imię Marysia jest imieniem samoistnym, pochodzącym co prawda od imienia Maria, ale nie jest jego formą zdrobniałą" - czytamy na stronie Rady Języka Polskiego.

Odpowiedź Rady Języka Polskiego na wspomniany list była następująca:

"Imię Marysia jest zdrobnieniem imienia Maria - na tyle wyraźnie odczuwalnym, że naszym zdaniem nie powinno zostać zarejestrowane jako oficjalne".

Kiedy Maria ma imieniny?

Życie i styl Jedno z najrzadszych imion żeńskich w Polsce. Po hebrajsku oznacza “krowę” W roku kalendarzowym widnieje wiele dat, w których Maria obchodzi imieniny. Okazuje się, że imieniny Marii są świętowane najczęściej spośród wszystkich żeńskich imion - mogą one przypaść aż 66 razy w ciągu roku!

Solenizantki o tym imieniu najczęściej obchodzą je 2 lutego, 11 lutego, 25 marca, 30 kwietnia, 3 maja, 13 maja, 29 maja, 27 czerwca, 2 lipca, 16 lipca, 15 sierpnia, 22 sierpnia, 26 sierpnia, 8 września, 12 września i 8 grudnia.

Znane kobiety o imieniu Maria

Zdjęcie Maria Sadowska to znana piosenkarka i reżyserka filmowa / Jarosław Antoniak / MWMedia

Imię Maria było popularne od zawsze. Noszą je niektóre znane osoby, m.in.:

Maryja - matka Chrystusa,

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - poetka,

Maria Skłodowska-Curie - polska chemiczka i fizyczka, laureatka Nagrody Nobla,

Maria Peszek - piosenkarka, autorka tekstów, aktorka,

Maria Sadowska - piosenkarka, reżyserka filmowa,

Maria Konopnicka - pisarka,

Maria Callas - grecka śpiewaczka operowa,

Maria Kuncewiczowa - pisarka,

Mary Wollstonecraft - angielska pisarka, prekursorka feminizmu.





Maria - zdrobnienia

Imię Maria ma wiele pięknych zdrobnień. Na liście są m.in.

Marynia

Marysia

Maryjka

Maja

Majka

Marylka czy Marysieńka

