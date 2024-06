Błędy w restauracjach: słomkę czy rurkę? O co prosić?

Jednym z częstych błędów popełnianych przez klientów w restauracjach jest niewłaściwe używanie terminologii. W Polsce zamiennie używane są słowa "słomka" oraz "rurka", ale tylko jedno z nich jest prawidłowe, kiedy mamy na myśli długie i cienkie akcesoria do picia. O co prosić w restauracji, o słomkę czy rurkę? W kontekście zamawiania napojów jedyną poprawną forma jest prośba o słomkę. Dzięki temu do napoju dostaniemy cienką, giętką rurkę z tworzywa sztucznego, papieru lub metalu.

Dlaczego proszenie o rurkę do napoju jest błędne? Wynika to po prostu z definicji. Rurka ma znacznie szersze znaczenie, w gastronomii odnosi się przede wszystkim do wyrobów cukierniczych jak rurki z kremem. W skrajnej sytuacji "poproszenie o rurkę" może skończyć się sytuacją, że zamiast słomki, kelner przyniesie nam właśnie rurkę wypełnioną pysznym nadzieniem.

Sztućcami czy palcami: czym należy jeść dania i potrawy?

Jakich dań nie można jeść w restauracji palcami? Większość dań głównych takich jak steki, ryby czy makarony je się sztućcami. Choć niektóre sałatki mogą być wygodne do jedzenia palcami, etykieta zazwyczaj nakazuje używanie widelca. Warto również zwrócić na typ restauracji. W takich miejscach jak casual dining i fast food jedzenie palcami jest bardziej akceptowane i powszechne. W eleganckich restauracjach i fine dining oczekuje się używania sztućców, nawet jeśli danie mogłoby być teoretycznie jedzone palcami.

Liczą się również kultura i etykieta. W niektórych kulturach jedzenie palcami jest integralną częścią tradycji kulinarnych. Na przykład w kuchni indyjskiej, etiopskiej czy arabskiej jedzenie palcami jest normą. Z kolei w kulturach zachodnich, takich jak amerykańska czy europejska, jedzenie palcami jest akceptowane tylko przy niektórych typach dań i w mniej formalnych okolicznościach. Jeśli nie jesteś pewny, czy jedzenie palcami jest akceptowalne, obserwuj innych gości lub zapytaj obsługę.

Jak uprzejmie zawołać kelnera i jakich zachowań unikać?

Prawidłowe zawołanie kelnera w restauracji jest kluczowe dla utrzymania uprzejmości i etykiety. Jednym ze sposobów jest nawiązanie kontaktu wzrokowego. To najbardziej dyskretny sposób zasygnalizowania, że potrzebujesz jego uwagi. Wystarczy poczekać, aż kelner spojrzy w twoją stronę i delikatnie kiwnąć głową lub unieść rękę. Unikaj jednak gwałtownych ruchów, które mogą być uznane za nieuprzejme. Wystarczy delikatnie unieść dłoń na wysokość ramienia. Jak przywołać kelnera? Kiedy ten znajdzie się w pobliżu, możesz go zawołać, używając uprzejmych zwrotów, takich jak "Przepraszam" lub "Przepraszam, czy mogę prosić o chwilę?". Te zwroty są grzeczne i pokazują szacunek do pracy kelnera. Jak nie przywoływać kelnera?

Najgorsze zachowania klientów to:

pstrykanie palcami : jest powszechnie uważane za niegrzeczne i lekceważące, to zachowanie sugeruje brak szacunku dla kelnera i jego pracy;

krzyczenie : głośne wołanie "Kelner!" może przeszkadzać innym gościom i jest oznaką braku kultury, zamiast tego warto użyć uprzejmych słów i spokojnego tonu głosu;

machanie przed twarzą: intensywne machanie rękami przed twarzą kelnera jest niepotrzebne i może być uznane za agresywne, lepsze jest subtelne uniesienie ręki.

Niemile widziane jest także stukanie w stół lub szklankę. Używanie sztućców do stukania w stół lub szklankę to kolejny sposób, który może być uznany za nieuprzejmy, a do tego jest bardzo irytujące dla innych gości lokalu.

Czapka na głowie, torebka na stole i kurtka na kolanach. Tych błędów unikaj

Kwestie dotyczące etykiety w restauracji mogą być różne w zależności od kontekstu kulturowego, rodzaju restauracji oraz norm społecznych. Czy w restauracji można siedzieć w czapce? Zazwyczaj nie jest to zalecane. W tradycyjnych normach etykiety, szczególnie w bardziej formalnych restauracjach, noszenie czapki przy stole jest uważane za niegrzeczne. Wywodzi się to z ogólnych zasad savoir-vivre, które sugerują, że nakrycia głowy powinny być zdejmowane w pomieszczeniach, zwłaszcza przy posiłkach. Jednak w bardziej casualowych lub nowoczesnych miejscach, takich jak fast foody czy kawiarnie ten zwyczaj może być bardziej luźno traktowany i akceptowalny.

Czy można kłaść w restauracji torebkę na stół? Torebka na stole może być uznana za nieestetyczną i przede wszystkim niehigieniczną. Powszechnie przyjęte zasady sugerują, że torebkę należy trzymać na podłodze obok siebie, na oparciu krzesła, na specjalnym wieszaku, jeśli jest dostępny lub ostatecznie na kolanach. Umieszczenie torebki na stole może również przeszkadzać w serwowaniu potraw przez kelnerów. Popularnym błędem i nietaktem podczas pobytu w restauracji jest kładzenie na stole także portfela, telefonu czy chusteczek higienicznych.

Czy w restauracji można zwijać kurtkę lub bluzę na kolanach? Zwijanie kurtki lub bluzy na kolanach może wyglądać niechlujnie i jest niewygodne zarówno dla osoby siedzącej, jak i dla jej towarzyszy. W restauracjach, zwłaszcza tych bardziej eleganckich, zazwyczaj dostępne są szatnie lub wieszaki, gdzie można odwiesić okrycia wierzchnie. Jeśli takich udogodnień nie ma, lepiej umieścić kurtkę lub bluzę na oparciu krzesła. Podsumowując, przestrzeganie pewnych zasad etykiety nie tylko świadczy o szacunku wobec innych gości i personelu, ale również przyczynia się do ogólnej atmosfery miejsca. Warto więc zwrócić uwagę na te detale, zwłaszcza w bardziej formalnych lokalach.

Co jeszcze można uznać za wpadkę w restauracji?

Czasami dobre intencje mogą przynieść więcej szkód niż dobrego. Tak jest w przypadku pomagania kelnerowi przy zbieraniu brudnych naczyń. Klienci nie powinni tego robić, a już na pewno nie można tworzyć stosu brudnych naczyń na stoliku. Kelnerzy sami sobie poradzą z tym zadaniem, nie potrzebują do tego pomocy, która najczęściej przeszkadza w szybkim i sprawnym posprzątaniu stolika. W dobrych restauracjach nie należy również brać karty menu z bufetu. Podawanie karty gościom do stolika to element pracy każdego kelnera, a branie jej samemu uchodzi za nietakt.

Przynoszenie do restauracji własnego jedzenia lub napojów to również ogromny błąd. Swoich produktów w restauracji spożywać nie można, wyjątkiem są tutaj matki, które przynoszą ze sobą na przykład mleko dla malucha. Jeszcze inna niemile widziana rzecz w restauracji to wycieranie sztućców serwetką. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do higieny lub czystości, poprośmy obsługę o ich wymianę.

