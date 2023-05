Wędliny, "potajemne śluby" i remizy: urokliwe śluby i wesela z okresu PRL-u

Ogryzek czy para? To, co widzisz na tym obrazku zdradza, czy jesteś szczęśliwy

"Sąsiad myśli, że jest osiedlowym szeryfem. Obrzucił mi samochód jajkami, przebił oponę" [LIST]

Ulubiona atrakcja najmłodszych. Czy jest bezpieczna? "Maluchy tracą rozum" Kiedyś dawaliśmy parom młodym serwisy kawowe i sprzęty domowe, później popularną formą prezentu stały się kwiaty i wino, dziś większość gości stawia na kopertę z pieniędzmi. Nikogo to nie dziwi, choć czasem przyszli nowożeńcy zaznaczają swoje oczekiwania już w zaproszeniach, sugerując zaproszonym gościom, że nie oczekują od nich upominków, a woleliby dostać właśnie pieniądze. Jest to oczywiście temat na osobny artykuł, jednak warto zaznaczyć, że tego typu zachowanie samo w sobie jest sporym faux pas, które może nie wpłynie na relacje z gośćmi, ale zdecydowanie pozostawi spory niesmak.

Jeśli jednak na zaproszeniu nie ma sugestii odnoszącej się do koperty z pieniędzmi, a my wolimy zamiast tego (lub oprócz) podarować coś od siebie, warto uniknąć towarzyskiej "wpadki". Jakie prezenty para młoda może odebrać z zażenowaniem? Czego nie dawać nowożeńcom?

Poradniki rodzinne

Wśród prezentów, które wręczane są być może w dobrej intencji, ale mogą przynieść odwrotny efekt, są poradniki - na przykład lub zwłaszcza te dotyczące wychowania dzieci. Po pierwsze pamiętajmy o tym, że żyjemy w czasach, w których coraz głośniej mówi się o tym, że dawanie nieproszonych rad nie jest w dobrym tonie. A czym wszak jest książka ze wspaniałomyślnymi pomysłami na rozwiązanie pewnych kwestii?

Reklama

I przede wszystkim: nigdy nie możemy mieć pewności, że przyszli małżonkowie rzeczywiście chcą lub mogą mieć dzieci. Nie każdy bierze ślub po to, aby powiększyć swoją rodzinę. Nie każda para, nawet mimo ogromnych chęci, może starać się o potomstwo. Nie jest to na pewno nasza sprawa, zatem jakiekolwiek nawiązywanie do tego tematu jest zdecydowanie niewskazane.

Odrobina humoru

Jeśli w naszej naturze leży dawanie prezentów podkreślających nasze poczucie humoru, lepiej nie robić tego przy okazji ślubu. Obrazki ze "śmiesznymi" napisami czy zabawne gadżety mają swój czas np. przy okazji wieczoru panieńskiego lub kawalerskiego. Większość par traktuje dzień ślubu jako jeden z najważniejszych w życiu, a wątpliwie zabawny prezent może ich po prostu urazić. To nie jest też czas ani miejsce na podkreślanie swojego poczucia humoru, bowiem przy tej okazji należy pamiętać przede wszystkim o parze młodej.

Sztuka sakralna

Obrazy świętych, Biblia czy religijne artefakty zdecydowanie nie są najlepszym pomysłem na ślubny prezent. Co może być zaskakujące, taki podarunek nawet przy okazji ślubu kościelnego nie zawsze może okazać się trafiony. Nie każda para biorąca ślub w kościele, kieruje się pobudkami wyłącznie religijnymi.

Zdjęcie Jeśli nie mamy pewności, czy młoda para jest głęboko wierząca, odpuśćmy sobie sakralne bibeloty / 123RF/PICSEL

Choć młodzi coraz bardziej tłumnie odchodzą od ślubów kościelnych, są też tacy, którzy nawet pomimo braku swojej religijności decydują się na małżeństwo zawarte w kościele. W takich przypadkach ludźmi często kieruje po prostu tradycja czy chęć zadowolenia najbliższej rodziny - czy jest to na pewno konieczne, to również temat na książkę. Niemniej jednak nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić poziom religijności nowożeńców. Taki prezent może nie tyle urazić parę młodą, co po prostu okazać się zbędny i niekoniecznie doceniony, nawet pomimo naszych szczerych intencji.

Sprzęty AGD

Zdjęcie Czasem lepiej poprzestać na voucherze / 123RF/PICSEL

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu dawanie parom młodym sprzętu użytku codziennego nie było w złym tonie, a co więcej - miało spory sens. Wówczas bowiem bardziej powszechnym było branie ślubu w młodszym wieku, co wiązało się z tym, że nowożeńcy dopiero wyprowadzali się z domów rodzinnych. Nieczęsto więc byli wyposażeni we własne żelazka, garnki czy sprzęty kawowe, a też z dostępnością tego typu rzeczy w czasach PRL-u było dużo trudniej.

Dziś jednak większość par zawiera związek małżeński w momencie, gdy od dłuższego czasu nie mieszka już z rodzicami. Dziwi wręcz sytuacja, w której ktoś prosto z domu rodzinnego ktoś wyprowadza się wprost pod dach z mężem lub żoną. Logicznym więc wydaje się, że biorący ślub mają już w swoim arsenale sprzęty niezbędne do codziennego życia. Odpuśćmy więc sobie zakup odkurzacza czy mikrofalówki i kwestię wyboru sprzętów do mieszkania zostawmy parze młodej.

Bilety lotnicze

Zdjęcie Nie uszczęśliwiajmy na siłę pary młodej zaplanowaną przez nas wycieczką / 123RF/PICSEL

Choć brzmi to niecodziennie, wśród gości znajdzie się czasem osoba, która chcąc sprawić przyjemność młodej parze, w prezencie kupi im bilety lotnicze na "wymarzoną" podróż. Bywa też, że goście łączą siły i wraz z innymi zaproszonymi zrzucają się na całe wczasy. Brzmi to nienajgorzej, jednak co dzieje się w sytuacji, gdy jest to na tyle niespodziewane, że para młoda po prostu nie będzie w stanie skorzystać, bo w tym czasie ma zaplanowane inne aktywności?

Jeśli już idziemy w stronę kategorii podróżniczej, znacznie lepszym pomysłem będzie np. bon podróżniczy w postaci vouchera na bilety. Wówczas para młoda będzie mogła wybrać nie tylko dogodny dla siebie termin, ale też najbardziej pasującą im destynację.

Czy w tym wszystkim chodzi o prezenty?

Zdjęcie Prezenty nie są najważniejsze w tym wyjątkowym dniu / 123RF/PICSEL

Na sam koniec warto zaznaczyć kwestię, która w gąszczu ślubnych przygotowań i gorączkowych rozmyślań nad kwotą, którą włożymy do koperty, może się gdzieś zagubić. Nie zapominajmy o tym, że w tym szczególnym dniu takie kwestie jak ubiór czy prezenty powinny być kwestią drugorzędną. Nie są to oczywiście aspekty zupełnie nieważne, ale najważniejsza jest nasza obecność i fakt świętowania z parą młodą tego ważnego dnia. W końcu w ferworze aspektów materialnych można zatopić się na tyle, że istota tego wydarzenia może nam umknąć. I właśnie to mogłoby się okazać największym "faux pas".