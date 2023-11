Spis treści: 01 Jak działa kocimiętka na koty?

02 Nie każdy wie o tym, że koty uwielbiają tymianek

03 Aromatyczna mięta trafia w gust mruczka

Jak działa kocimiętka na koty?

Niektórzy kierują się sporym uproszczeniem, postrzegając wpływ kocimiętki na koty przez pryzmat niemalże czarodziejskiego środka wprowadzającego zwierzęta w błogi trans. Faktycznie, większość mruczków po kontakcie z rośliną zyskuje ochotę na pieszczoty, łasi się i sygnalizuje swoją potrzebę bliskości mruczeniem oraz miauczeniem. Jednak zastosowanie kocimiętki przydaje się w wielu aspektach życia z kotem pod jednym dachem:

Reklama

Zredukowanie napięcia i stresu, z jakim może wiązać się wizyta u weterynarza, podróż czy nawet wizyta gości w mieszkaniu;

Zachęcenie kota do wspólnej zabawy z opiekunem;

Ośmielenie wycofanego kota i nakłonienie go do wyjścia ze swojej kryjówki;

Przekonanie zwierzaka do korzystania z przeznaczonych dla niego zabawek i drapaków — okaże się to jedną z metod odciągnięcia jego uwagi np. od mebli.

Zdjęcie Zadbaj o to, by twój kot był zadowolony / 123RF/PICSEL

Zapach rośliny przypomina kotom zwierzęce feromony, dlatego reagują na nią dość żywiołowo. Początkowo są podekscytowane, skore do zabaw, a następnie stają się bardziej zrelaksowane i wyciszone.

Sprawdź: Dlaczego kotu wypadają wąsy? Kiedy czujny opiekun powinien się martwić?

Nie każdy wie o tym, że koty uwielbiają tymianek

Okazuje się, że zioło, które wielu z nas uprawia w doniczkach w celach kulinarnych, może spotkać się z dużym zainteresowaniem ze strony naszego czworonożnego przyjaciela. Tymianek działa podobnie jak kocimiętka, a niektóre koty uwielbiają podgryzać jego drobne listki. Nie musisz się niepokoić. Nie tylko nie jest szkodliwy dla kotów, ale cechuje się korzystnym wpływem na ich skórę i sierść.

Aromatyczna mięta trafia w gust mruczka

Wielu z nas nie wyobraża sobie gotowania czy przyrządzania orzeźwiających napojów bez listków świeżej mięty. Co prawda nasze zwierzaki nie wykorzystają rośliny do kulinarnych popisów, ale też należą do jej fanów. Niektóre zwierzęta mają skłonność do delikatnego skubania, ale najważniejszy jest zapach mięty, który działa na koty wyciszająco.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kojąca kocimiętka. Koty ją uwielbiają! Interia.tv

Polecamy:

Dlaczego koty kochają kartony? Jest wyjaśnienie tej dziwnej obsesji

Kot niezgody. Gdy mruczek pakuje cię w kłopoty