Dlaczego brakuje nam pewności siebie?

Mówi się, że ludzie pewni siebie mają w życiu łatwiej, ponieważ potrafią podejmować decyzje, które wpływają na komfort ich funkcjonowania w różnych obszarach. Pewność siebie sprawia, że doskonale czujemy się sami ze sobą, cenimy własne kompetencje i odpowiednio reagujemy, kiedy ktoś lub coś próbuje wpłynąć na postrzeganie nas samych.

Pewność siebie jest cechą, która u wielu osób może kształtować się przez całe życie. Niebagatelny wpływ na poczucie pewności siebie mają czynniki zewnętrzne, z którymi przychodzi nam się zmierzyć już w okresie dzieciństwa. Proces nabywania pewności siebie wymaga od ludzi regularnej pracy nad sobą, ale w niektórych przypadkach może się rozpocząć wyłącznie z pomocą specjalistów - psychologa lub psychiatry. Pewność siebie może być również uwarunkowana poziomem testosteronu i kortyzolu w organizmie.

W życiu każdego człowieka bywają nieprzewidywalne i skrajne sytuacje, kiedy wypracowana pewność siebie może ulotnić się na skutek pewnych wydarzeń lub zachowań innych ludzi. Czy to oznacza, że w takim momencie stajemy się zupełnie bezbronni i od nowa, mozolnie musimy budować przekonanie o swojej wartości? Naukowcy z dziedziny psychologii i psychiatrii są zdania, że pewność siebie można zbudować w zaledwie kilka minut, jeśli wymaga od nas tego dana sytuacja.

Zdjęcie Brak pewności siebie sprawia, że nie wierzy we własne możliwości / 123RF/PICSEL

Jak szybko zbudować pewność siebie?

Mowa ciała

Pozycja naszego ciała bardzo dużo mówi o poziomie naszej pewności siebie. To właśnie ona niewerbalnie wyraża to, w jakim stanie mentalnym jesteśmy. Co więcej - to, jaką pozycję ciała przyjmiemy, bezpośrednio wpływa na nasz mózg.

Badania wykazały, że u osób, które przez zaledwie dwie minuty przyjmowały pewną siebie pozycję ciała, nazwaną w badaniach "pozycją siły", poziom testosteronu wzrósł o 20 proc., a poziom kortyzolu, czyli hormonu odpowiadającego za stres, spadł o 25 proc.

Zdjęcie Mowa ciała może mieć wpływ na poziom pewności siebie / 123RF/PICSEL

Z kolei u badanych, przyjmujących "zamkniętą pozycję ciała", nazwaną w badaniach "pozycją słabości", poziom testosteronu spadł o 10 proc., a poziom kortyzolu podniósł się o 15 proc.

Tak duże zmiany hormonalne zachodzące przez 120 sekund sprawiają, że dzięki odpowiedniej pozycji ciała mózg wyzwala w nas większą asertywność, większą pewność siebie, większe poczucie kontroli i większą odporność na stres.

Zdjęcie Postaraj się zatrzymać negatywne myśli, kiedy brakuje ci pewności siebie / 123RF/PICSEL

Kontrola myśli

"A co będzie, jeśli" - z taką myślą borykają się najczęściej osoby mające niską pewność siebie. Zagłębianie się negatywny obraz tego, co może się stać na skutek naszej decyzji, jest hamulcem powstrzymującym nas przed konkretnym działaniem, a to ma również wpływ na pewność siebie.

Psycholog Jacek Walkiewicz w jednej ze swoich książek opisał sytuację, kiedy nasze obawy powstrzymują nas przed zrobieniem rzeczy, którą chcielibyśmy zrobić, ale się boimy. Walkiewicz stwierdził, że jeśli na przykład pragniesz wykonać do kogoś telefon, ale jesteś tak bardzo przerażony, że aż zbiera ci się na mdłości, to... zwymiotuj i wykonaj połączenie telefoniczne.

Chodzi o to, że zbyt długie analizowanie, zbyt głębokie wchodzenie w negatywne myśli, oddala nas od upragnionego celu. Pewność siebie możemy zbudować na działaniu "tu i teraz", nawet jeśli nasz organizm na wszelkie sposoby próbuje nas powstrzymać.

Zdjęcie Nie pozwól wewnętrznemu krytykowi dojść do głosu / 123RF/PICSEL

Ucisz wewnętrznego krytyka

W wielu sytuacjach boimy się zabrać głos, ponieważ nasz wewnętrzny krytyk, czyli niezdefiniowany głos podpowiada nam, że nie warto wychodzić przed szereg, ponieważ tylko się ośmieszymy. Budowanie pewności siebie polega m.in. na regularnym odganianiu "wewnętrznego krytyka".

Przejmowanie się tym, kto i jak nas oceni, to droga donikąd. W ten sposób nigdy nie wypłyniemy na szerokie wody, nie przekroczymy bariery, która pozwoli nam czuć się dobrze z samym sobą.

Zdjęcie Przypomnij sobie, jak w danej sytuacji zachowałaby się osoba bardzo pewna siebie / 123RF/PICSEL

Technika "instalacji"

Borykasz się z pewnością siebie, ale znasz kogoś, kto ma jej pod dostatkiem? Uważnie przyglądasz się takiej osobie, zwracasz uwagę, jak pewnie zachowuje się w sytuacjach, kiedy ty najchętniej chciałbyś rozpłynąć się w powietrzu?

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy brakuje ci pewności siebie, wypróbuj technikę "instalacji". Na czym ona polega? Przypomnij sobie, jak dobrze ci znana osoba z dużą pewnością siebie wygląda, jak się uśmiecha, jak siedzi, jak zabiera głos, jak patrzy.

W momencie, kiedy chcesz nabrać pewności siebie, bo wymaga tego od ciebie jakieś wydarzenie, spróbuj "zainstalować" tę osobę w sobie. Postaraj się naśladować zachowanie osoby pewnej siebie, skup się na tyle, by wewnętrznie poczuć, że taka osoba jest w tym momencie tobą.

