Spis treści: 01 Dolores - pochodzenie i znaczenie imienia

02 Imieniny i zdrobnienia od Dolores

03 Cechy osób o imieniu Dolores

04 Popularność imienia Dolores

Dolores - pochodzenie i znaczenie imienia

Dolores to jedno z imion o najsmutniejszym znaczeniu. Pochodzi z języka hiszpańskiego od słowa "dolor", które oznacza ból i cierpienie. Nosi je Matka Boska Bolesna - María de los Dolores.

Czytaj także: Kiedyś to imię było hitem, dziś nikt o nim nie pamięta. Oto co oznacza

Imieniny i zdrobnienia od Dolores

Imieniny Dolores są obchodzone 15 września.

Najczęściej używanymi zdrobnieniami od tego imienia są:

Reklama

Dola,

Dolorka,

Lora,

Lola,

Lolita.

Cechy osób o imieniu Dolores

Osoby noszące imię Dolores często są postrzegane jako silne, odważne i zdeterminowane. Mają tendencję do pokonywania trudności w życiu i nieustępliwie dążą do osiągnięcia swoich celów. Są także empatyczne i potrafią współczuć innym, co może wynikać z korzeni tego imienia, związanych z cierpieniem.

Imię Dolores jest również związane z głębokim poczuciem wierności i oddania. Osoby te często angażują się w relacje rodzinne i przyjacielskie, stawiając je na pierwszym miejscu.

Popularność imienia Dolores

Imię Dolores jest popularne przede wszystkim w Hiszpanii i krajach latynoamerykańskich. Wśród znanych osób noszących to imię można wymienić Dolores O'Riordan, irlandzką piosenkarkę i wokalistkę zespołu The Craberries czy Dolores Vargas, hiszpańską tancerkę i piosenkarkę.

Dolores to również popularne imię wśród bohaterek literackich takich jak:

Dolores Umbridge - bohaterka serii o Harrym Potterze,

Dolores Haze - bohaterka "Lolity",

Dolores Claiborne - tytułowa bohaterka powieści Stephena Kinga.

W Polsce według danych obecnie 231 kobiet nosi imię Dolores. Natomiast od 2000 roku nadano je tylko dwa razy (oba w 2013 roku).

Zobacz również: Wrześniowa pełnia: Kiedy oglądać Księżyc Plonów?