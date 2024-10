Awokado to świetne źródło zdrowych tłuszczów , zwłaszcza jednonienasyconych kwasów tłuszczowych , które przyczyniają się do obniżenia poziomu złego cholesterolu LDL, automatycznie podnosząc poziom dobrego cholesterolu HDL.

Ponadto awokado ma niski indeks glimekiczny i niewielką zawartość cukrów prostych, co jest szczególnie ważne dla osób borykających się z cukrzycą.

Awokado to bez wątpienia owoc prozdrowotny, ale nie wszyscy mogą go spożywać. Jeśli zdiagnozowano u nas uczulenie na lateks, powinniśmy wyeliminować awokado z diety. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż za sprawą alergii krzyżowej, nazywanej zespołem lateksowo-owocowym, może dojść do bardzo nieprzyjemnej reakcji organizmu.