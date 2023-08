Naukowcy wiedzą, jak wydłużyć życie

Porady Zaskakujące odkrycie naukowców. Już wiadomo, czy pieczywo faktycznie tuczy Przeprowadzone przez amerykańskich naukowców badania wskazały, że wprowadzenie ośmiu nawyków przed ukończeniem 40 lat może wydłużyć życie nawet o dwie dekady. Ustalono również, że zastosowanie ich będąc przed 60 rokiem życia, pozwoli na uzyskanie podobnego efektu. Co prawda może być mniejszy, ale nadal zauważalny. "Wyniki naszych badań sugerują, że przyjęcie zdrowego stylu życia jest ważne zarówno dla zdrowia społeczeństwa, jak i dla zdrowia jednostki. Im wcześniej, tym lepiej, ale nawet jeśli wprowadzisz tylko niewielką zmianę w wieku 40, 50 lub 60 lat, nadal będzie to korzystne" - powiedziała autorka badań.

Xuan-Mai Nguyen, specjalistka ds. nauk o zdrowiu w Departamencie Spraw Weteranów i studentka czwartego roku medycyny w Carle Illinois College of Medicine wraz ze współpracownikami poddała analizie dane ponad 700 000 amerykańskich weteranów w wieku od 40 do 99 lat. Badani wypełnili ankiety dotyczące ich stylu życia w latach 2011-2019. Podczas prowadzonych obserwacji zmarło ponad 30 tys. uczestników.

Zebrane informacje zostały następnie skonfrontowane z ich dokumentacją medyczną. Naukowcom zależało na uzyskaniu danych dotyczących aktywności fizycznej, diety, snu, zdrowia psychicznego, relacji i spożywania alkoholu. Wyniki analizy zostały przedstawione podczas konferencji Nutrition 2023 na corocznym zjeździe American Society for Nutrition w Bostonie w stanie Massachusetts.

Zdjęcie Zdaniem naukowców przestrzeganie zdrowej diety ma znaczenie w kwestii długowieczności

Jakie nawyki wydłużają życie?

Badania wskazały osiem nawyków mających wpływ na długowieczność. Zastosowanie ich wszystkich przypadku mężczyzn może wydłużyć życie nawet o 24 lata, natomiast kobiety dzięki nim mogą żyć dłużej o 21 lat. Jeśli jednak wdrożenie ich nastąpiłoby do 60 urodzin, życie mogłoby się wydłużyć nawet o 18 lat, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Mowa o:

aktywności fizycznej

niepaleniu tytoniu

radzeniu sobie ze stresem

przestrzeganiu zdrowej diety

niespożywaniu alkoholu w nadmiernych ilościach

dbaniu o dobrą higienę snu

utrzymywaniu pozytywnych relacji społecznych

braku uzależnienia od opioidów

Autorka badania przyznała, że zespół naukowców był naprawdę zaskoczony wynikami wskazującymi, co można zyskać dzięki wprowadzeniu jednego, dwóch, trzech lub wszystkich ośmiu nawyków związanych ze stylem życia.

Przeprowadzona analiza wykazała, że niska aktywność fizyczna, stosowanie opioidów, a także palenie tytoniu to czynniki, które wywarły największy wpływ na długość życia danej osoby. To właśnie one podwyższyły ryzyko zgonu badanych podczas obserwacji nawet o 45 proc.

Dla każdego z czynników opracowano procentowy wpływ. Nadmierny stres, spożywanie alkoholu w sporych dawkach i niewłaściwa higiena snu według analizy wiązała się z około 20-30 proc. wzrostem ryzyka zgonu w okresie badania. W przypadku braku pozytywnych relacji społecznych oszacowano pięcioprocentowy wzrost ryzyka zgonu.

Zdjęcie Dbanie o dobrą higienę snu to jeden z czynników, który ma pozytywny wpływ na zdrowie

Zdrowy styl życia a choroby przewlekłe

Xuan-Mai Nguyen podkreśliła jednak, że przeprowadzone badanie miało charakter obserwacyjny, co oznacza, że naukowcom udało się ustalić pewne powiązania, ale nie dowodzi ono związku przyczynowo-skutkowego. To więc nie pozwala zakładać, że same nawyki wydłużają życie.

Otrzymane wyniki mają ogromne znaczenie w kontekście ustalenie roli zdrowego stylu życia w procesie występowania chorób przewlekłych takich jak cukrzyca typu II lub choroby sercowo-naczyniowe, które w Stanach Zjednoczonych są jedną z głównych przyczyn śmierci i niepełnosprawności. Przeprowadzone obserwacje dają możliwość wykazania, jak zdrowy styl życia może zminimalizować ryzyko zachorowania i dzięki temu wydłużyć życie.

Autorka badania podkreśliła, że na wprowadzenie zdrowych nawyków nigdy nie jest za późno i wyniki obserwacji to właśnie wykazały. Dodała, że są one również zgodne z innymi badaniami, które również podkreślają, jak ważną rolę odgrywają wspomniane wyżej czynniki w zapobieganiu przewlekłym chorobom.

