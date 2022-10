Spis treści: 01 Jak wygląda zimowit jesienny?

02 Zimowit jesienny: Kiedy kwitnie?

03 Gdzie najczęściej można go spotkać?

04 Zimowit jesienny na liście trujących roślin w Polsce!

05 Przypadki zatruć zimowitem jesiennym

06 Najbardziej trujące rośliny w Polsce. Spożycie grozi śmiercią!

Jak wygląda zimowit jesienny?

Zimowit jesienny to roślina osiągająca od 8 do 30 cm wysokości. Składa się z bulwy, z której jesienią wyrastają białe korzenie. Z zewnątrz roślina ta okryta jest dwoma zaschniętymi pochwami liściowymi, pod którymi znajdują się 3–4 zawiązki liści. W zależności od wielkości bulwy zimowit jesienny ma od 3 do 8 wąskich, tępo zakończonych liści. Kwiaty tej rośliny są stosunkowo niewielkie i mają kolor lila, czasem są białe. Torebka o długości 3-4 cm zawiera ciemnobrunatne, kuliste, delikatnie pomarszczone nasiona.

Przez wzgląd na swój wygląd, zimowit mylony jest często z wiosennymi krokusami.

Zdjęcie Zimowit jesienny często zdobi rabaty we wrześniu i październiku / INTERIA.PL

Zimowit jesienny: Kiedy kwitnie?

Zimowit jesienny kwitnie od sierpnia do września, a czasem nawet do października. Czasami zakwita również na wiosnę. Kwiaty rośliny zapylane są przez pszczoły, muchy oraz trzmiele, a nasiona dojrzewają w zimie, pod ziemią.

Gdzie najczęściej można go spotkać?

Życie i styl Toksyczne rośliny, na które lepiej uważać. Mogą nas poparzyć Zimowit jesienny lubi podmokłe gleby i słoneczne stanowiska. Występuje w całej Europie, a w Polsce spotykany jest najczęściej w niższych położeniach górskich. Poza górami roślina ta występuje także w przylegającym pasie wyżyn po Dolny Śląsk, w Wielkopolsce oraz na południowej części niżu.

Zobacz również: Trujące rośliny doniczkowe. Masz je w domu?

Zdjęcie Zimowit jesienny / 123RF/PICSEL

Zimowit jesienny na liście trujących roślin w Polsce!

Zimowit jesienny to roślina silnie trująca, zarówno dla ludzi jak i bydła czy koni. Podczas gdy zwierzęta raczej instynktownie ją omijają, ludzie mylą ją często np. z jadalnym czosnkiem niedźwiedzim.

Objawy zatrucia ziemowitem jesiennym pojawiają się najczęściej po około 4-6 godzinach od spożycia i należą do nich:

drętwienie i pieczenie w ustach

ostra biegunka

trudności w przełykaniu

mdłości oraz wymioty

obniżenie temperatury ciała i ciśnienia krwi.

W ostateczności zatrucie rośliną może skończyć się ciężkim paraliżem i śmiercią w wyniku paraliżu oddechowego.

Za trujące właściwości rośliny odpowiedzialna jest kolchicyna i inne zawarte w niej alkaloidy. Śmiertelna dawka dla człowieka to ok. 0,02 g kolchicyny. Przypadkowe zatrucia śmiertelne są jednak rzadkie i wynikają najczęściej z pomylenia zimowita z liśćmi czosnku niedźwiedziego.

Zdjęcie Zimowit jesienny to roślina silnie trująca - zabija nawet w kilka godzin! / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Te rośliny otrują cię w mgnieniu oka. Rosną w polskich parkach i ogrodach

Przypadki zatruć zimowitem jesiennym

Choć przypadki zatrucia zimowitem jesiennym nie są może częste, to jednak się zdarzają. Wiosną 2021 roku głośno było o śmierci mieszkańca niemieckiej Bawarii, który chciał przyrządzić sos z dodatkiem czosnku niedźwiedziego i sam postanowił go zebrać. Niemiec pomylił jednak czosnek z zimowitem i, choć spożył zaledwie kilka łyżek domowego wyrobu, już chwilę później trafił do kliniki - lekarzom nie udało się uratować mu życia.

Najbardziej trujące rośliny w Polsce. Spożycie grozi śmiercią!

Zimowit jesienny to niejedyna tak groźna, popularna roślina. Na liście najbardziej trujących roślin w Polsce znajdują się także m.in.:

Złotokap zwyczajny - jedna z najbardziej trujących roślin w naszym kraju. Spożycie jej owoców może skutkować zawrotami głowy, krwawymi wymiotami, paraliżem dróg oddechowych i śmiercią

- jedna z najbardziej trujących roślin w naszym kraju. Spożycie jej owoców może skutkować zawrotami głowy, krwawymi wymiotami, paraliżem dróg oddechowych i śmiercią Trzmielina - zjedzenie już garstki nasion tej rośliny może skończyć się zgonem

- zjedzenie już garstki nasion tej rośliny może skończyć się zgonem Bukszpan zwyczajny - spożycie liści lub kory bukszpanu powoduje wymioty, biegunkę oraz dreszcze

- spożycie liści lub kory bukszpanu powoduje wymioty, biegunkę oraz dreszcze Bluszcz pospolity - działa drażniąco na skórę i spojówki, ale odnotowano wypadki, w których spożycie bluszczu pospolitego spowodowało zatrzymanie oddechu i śmierć.

