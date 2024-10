Czy skarpetki mogą uszkodzić stopy?

Bardzo często zdarza się, że nie przywiązujemy wielkiej wagi do wyboru skarpetek, skupiając się na wygodnych butach. Jednak podologowie, na czele z Dr. Chandlerem Hubbardem, ekspertem z Western University of Health Sciences, podkreślają, że właściwie dobrane skarpetki zapewniają ochronę stóp i pomagają kontrolować wilgotność oraz temperaturę. Natomiast źle dobrane mogą przyczyniać się do powstawania odparzeń, otarć, a nawet poważniejszych problemów, takich jak grzybica czy zapalenie skóry.

Nawet kolor skarpetek może mieć znaczenie. Ciemne skarpetki, zwłaszcza czarne, mogą powodować problemy dermatologiczne. Dr. Hubbard ostrzega, że ciemne farby, używane do barwienia materiału, mogą wywoływać podrażnienia skóry, a nawet alergie kontaktowe. Na skórze często pozostaje barwnik, który może wyglądać jak siniak lub zmiana skórna, wzbudzając niepotrzebne obawy zdrowotne. Jeśli nie możesz zrezygnować z czarnych skarpet, warto je wyprać przed pierwszym użyciem, aby zmniejszyć ryzyko zafarbowania skóry.

Ciemne skarpetki, zwłaszcza czarne, mogą powodować problemy dermatologiczne Canva Pro INTERIA.PL

A co jeśli będę cały czas nosić skarpetki?

Noszenie tej samej pary skarpet przez cały dzień, a tym bardziej przez kilka dni, jest poważnym błędem. Dlaczego? Ponieważ chłoną pot, oleje oraz inne substancje, które wydziela nasza skóra. Dr. Amiethab Aiyer z Johns Hopkins Medicine zwraca uwagę, że noszenie brudnych skarpet wywołuje nieprzyjemny zapach i może prowadzić do poważnych infekcji grzybiczych oraz stanów zapalnych skóry. Grzyby rozwijają się szczególnie dobrze w wilgotnych, ciepłych warunkach, więc w ten sposób tworzymy idealne środowisko dla ich wzrostu.

Nawet jeśli skarpetki wydają się czyste, zaleca się zmienianie ich codziennie, a czasami nawet kilka razy dziennie, zwłaszcza jeśli nasze stopy mają tendencję do nadmiernego pocenia się. Dodatkowo osoby z historią problemów takich jak grzybica stóp czy paznokci, powinny regularnie spryskiwać buty preparatem przeciwgrzybiczym.

Jakie skarpetki mogą być niebezpieczne dla zdrowia?

Po pierwsze, warto unikać zbyt ciasnych skarpet. Mogą powodować otarcia i przyczyniać się do powstania odcisków. Dr. Hubbard ostrzega także, że zbyt ciasne skarpetki często prowadzą do poważnych problemów z krążeniem, szczególnie u osób z problemami naczyniowymi.

Niektóre materiały mogą bardziej szkodzić niż pomagać, zwłaszcza jeśli mają niską zdolność do odprowadzania wilgoci. Skarpety wykonane w 100 proc. z bawełny, są miękkie i przyjemne w dotyku, ale słabo radzą sobie z odprowadzaniem potu. W rezultacie stopa pozostaje wilgotna, a to niestety zwiększa ryzyko rozwoju infekcji. Eksperci zalecają wybieranie skarpetek z materiałów syntetycznych, takich jak nylon czy spandex, które lepiej odprowadzają wilgoć. Skarpety wełniane, choć zwykle kojarzone z zimą, również mogą być korzystnym wyborem, ponieważ wełna ma naturalne właściwości antybakteryjne i doskonale reguluje wilgotność.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na trwałość skarpet. Noszenie tych zniszczonych i przetartych może prowadzić do powstawania pęcherzy i otarć. Zgodnie z zaleceniami specjalistów, skarpetki należy wymieniać co 3 do 6 miesięcy, a także natychmiast, gdy tylko pojawią się w nich dziury.

Jakie skarpety są najzdrowsze?

Wybór odpowiednich skarpet zależy od indywidualnych potrzeb. Osoby uprawiające sport lub zmagające się z nadmiernym poceniem, powinny postawić na skarpety z materiałów odprowadzających wilgoć. Najlepiej sprawdzą się nylon i elastan, ponieważ wykazują właściwości antybakteryjne i zapobiegają nieprzyjemnym zapachom.

Osoby z cukrzycą powinny natomiast sięgać po specjalne skarpetki diabetyczne, które są luźniejsze i nie uciskają stóp. W ten sposób zapobiegają owrzodzeniom i ranom. Natomiast osoby cierpiące na żylaki lub obrzęki nóg powinny rozważyć noszenie skarpet kompresyjnych, które pomagają poprawić krążenie krwi. Ciekawym rozwiązaniem są również skarpety profilowane, dopasowane do lewej i prawej stopy. Dla sportowców mogą być bardziej komfortowe, ponieważ lepiej dopasowują się do kształtu stopy, redukując tarcie i ryzyko powstawania pęcherzy.

Należy również pamiętać o tym, aby skarpetki dobrze pasowały do stopy. Dr. Hubbard ostrzega, że jeśli są zbyt luźne, mogą się zsuwać, tym samym prowadząc do otarć i powstawania pęcherzy. Możemy uniknąć tych problemów, wybierając takie skarpety, które dobrze przylegają do stopy, szczególnie w okolicach pięty i łuku stopy.

