Nazwisko to coś, na co najczęściej nie mamy wpływu. Jako dzieci przyjmujemy je po prostu po rodzicach, w naszej kulturze zazwyczaj po ojcu. W dorosłym życiu możliwa jest zmiana po ślubie, a w innych przypadkach zdarza się to jedynie w bardzo wyjątkowych sytuacjach.

Najpopularniejsze nazwiska w Polsce

Wśród nazwisk możemy wyróżnić m.in. te najczęściej występujące, trudne do zapisania, oryginalne czy zabawne. W sumie w rejestrze PESEL można znaleźć ich aż ponad 40 tysięcy.

Do najpopularniejszych nazwisk damskich w Polsce należą:

Nowak,

Kowalska,

Wiśniewska,

Wójcik,

Kowalczyk,

Kamińska,

Lewandowska,

Dąbrowska,

Zielińska.

Nietypowe damskie nazwiska

Nic dziwnego, że te nazwiska raczej nie budzą większych emocji. Inaczej jest jednak w przypadku rzadszych nazwisk, takich, które brzmią oryginalnie, oznaczają konkretną rzecz lub kojarzą się z czymś zabawnym.

Osoby je noszące często muszą liczyć się z uśmiechem na twarzy innych, kiedy się przedstawiają. Szczególnie narażone są na to dzieci, bowiem w szkole nazwiska codziennie są czytane podczas sprawdzania listy obecności. W nietypowych nazwiskach mogą zdarzać się również błędy.

Jakie zabawne nazwiska występują w Polsce?

Dzięki danym o imionach i nazwiskach w Polsce udostępnianych co jakiś czas przez Ministerstwo Cyfryzacji możemy poznać najciekawsze przypadki. Przedstawiamy listę dziesięciu nietypowych damskich nazwisk występujących w Polsce wraz z liczbą noszących je kobiet:

Kupalna - 8

Mięsok - 16

Dupczyk - 26

Łazienka - 33

Chrupek - 287

Ogryzek - 289

Strójwąs - 302

Gagatek - 303

Niewiadoma - 331

Wnuczek - 333

