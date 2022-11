Nietypowy grzyb pojawia się na drzewach. Co to? Leśnicy wyjaśniają

Spis treści: 01 Ucho bzowe: gdzie występuje?

02 Ucho bzowe: właściwości

03 Jak przyrządzić ucho bzowe?

04 Czy uszak bzowy jest trujący?

Ucho bzowe: gdzie występuje?

Uszak bzowy, nazywany również uchem bzowym lub uchem judaszowym, swoją nazwę zawdzięcza niecodziennemu wyglądowi. Kształtem przypomina bowiem ludzkie ucho. Ma cienki, prześwitujący miąższ, a także galaretowatą, chrząstkowatą konsystencję.

Ucho bzowe ma miseczkowaty kształt, z wiekiem bardziej nieregularny, pofałdowany, przypominający małżowinę uszną, stąd nazwa informują leśnicy z Nadleśnictwa Hajnówka.

Szczególnie mocno upodobał sobie dziki bez. Tam spotkamy go najczęściej. Może pojawić się także na innych drzewach i krzewach liściastych.

Ucho bzowe: właściwości

Uszak bzowy to niezwykle ceniony grzyb. Wszystko z uwagi na jego lecznicze właściwości. Stymuluje on układ odpornościowy, działając przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie oraz przeciwwirusowo.

Zapobiega powstawaniu zakrzepów, a także wspomaga zapobieganie miażdżycy. Z uwagi na niskokaloryczność oraz obfitość w witaminy z grupy B, błonnik, cynk, miedź, magnez, potas, żelazo i wapń od wieków stosuje się go w chińskiej medycynie ludowej.

Jak przyrządzić ucho bzowe?

Ucho bzowe to jadalny grzyb, który do złudzenia swoim smakiem przypomina chińskie grzybki mun. Dlatego też często wykorzystuje się go do przyrządzania potraw kuchni wschodnioazjatyckiej.

Sprawdzi się także w:

zupach,

sosach,

jako dodatek do dań z ryżem lub makaron.

Swoją charakterystyczną, lekko chrupką konsystencję zachowa również po dłuższej obróbce. Można go także z powodzeniem ususzyć.

Czy uszak bzowy jest trujący?

Uszaki bzowe nie są grzybami trującymi, jednak posiadają niezwykłe zdolności kumulowania zawartych w glebie substancji toksycznych. Dlatego też leśnicy przestrzegają, aby nie zbierać ich w rejonach przemysłowych.

Jeśli sięgamy po samodzielnie zebrane uszaki bzowe pamiętajmy, aby nie jeść ich zbyt dużo na raz. Nie powinniśmy zbierać także przerośniętych owocników.

