Kiedy wraz z końcówką sierpnia wielu wraca już do swoich codziennych obowiązków, zapominając o beztroskich wakacjach, inni szukają dopiero odpowiedniej destynacji, szykując się na prawdziwy odpoczynek. W tym okresie relaks, co dla wielu szczególnie istotne, łączy się bowiem z ochroną domowego budżetu i niemałymi oszczędnościami .

A chociaż jak dotąd na liście miejsc, w których w tym roku Polacy odpoczywali najchętniej przodują Turcja, Grecja oraz Egipt, we wrześniu na prowadzenie wysuwa się inna, niezwykle popularna wśród rodaków destynacja - wyprzedzając inne szczególnie w kategorii "najtaniej".

Dokąd lecieć we wrześniu? Ten kierunek jest hitem wśród Polaków

Wraz z nadejściem września, kiedy o wakacyjnych wyjazdach zapomnieć muszą przede wszystkim rodziny z szykującymi się do powrotu do szkół dziećmi, ręce na podróż poza sezonem - bez tłumów, upałów (ale z wciąż letnią pogodą) oraz w niższych cenach zaciera cała rzesza innych.

Na prowadzenie, kusząc piaszczystymi plażami, ciepłym morzem oraz krótkim, bo około 2-godzinnym lotem z wielu polskich miast, wysuwa się niezwykle popularny dotąd kierunek - dokładnie ten, który przed laty święcił niemal tak wielkie triumfy, jak dziś robi to Chorwacja. Przeglądając oferty biur podróży szybko okaże się, że we wrześniu najmniej kosztować będzie wyjazd do Bułgarii.