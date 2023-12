Spis treści: 01 Zaplanuj swój nowy rok. Bez tego nie będzie dobry

02 Wyrzuć z życia to, co ci nie służy

03 Słowa mają moc. Przyciągnij do siebie wszystko, co pozytywne

04 Postanowienia noworoczne mogą mieć sens!

05 Nie czekaj, aż wyładują ci się baterie. Musisz o tym pamiętać

06 Chcesz uporządkować swoje życie? Zacznij od szafy

Zaplanuj swój nowy rok. Bez tego nie będzie dobry

Stwórz harmonogram na najbliższe 12 miesięcy. Jeśli już wiesz, że czekają cię ważne wydarzenia, zapisz je. Może być do tego pomocny np. kalendarz. Warto jednak, aby znajdował się w widocznym miejscu. Schowany do szuflady odejdzie w zapomnienie, a wraz z nim twoje postanowienia. Postaraj się, aby w 2024 roku nie wykonywać wszystkiego na ostatnią chwilę. Jeśli widzisz w kalendarzu, że za miesiąc szykują się urodziny twojej najlepszej przyjaciółki, to pomyśl o prezencie z wyprzedzeniem. Takie czynności poprawią twoją dyscyplinę i nauczą cię zarządzać czasem.

Zdjęcie Nowy rok, nowa ja? To możliwe / @irynakhabliuk / materiał zewnętrzny

Wyrzuć z życia to, co ci nie służy

Choć bywa to trudne, czasem nawet najtrudniejsze, to warto odpuścić to, co ci nie służy. Mogą to być nawyki, takie jak palenie papierosów lub zachowania, takie jak samokrytyka. Czasem najbardziej szkodzimy sami sobie, zaczynając dzień od słów “jestem beznadziejna”. Być może w twoim życiu jest toksyczna relacja, która nie prowadzi do niczego dobrego? Zastanów się nad tym i wszystko zapisz. Słowa przelane na papier mają ogromną moc. Stwórz listę rzeczy, zachowań lub ludzi, którzy nie wnoszą do twojego życia niczego dobrego. Zapisz to, jak na ciebie wpływają. Zacznij ten rok z czystym kontem.

Słowa mają moc. Przyciągnij do siebie wszystko, co pozytywne

Zacznij praktykować afirmacje, czyli rozpoczynaj dzień od pozytywnych myśli. Afirmacje polegają na wymówieniu lub zapisaniu zdań na temat tego, co chcemy osiągnąć. Ważne jednak, aby były sformułowane pozytywnie w czasie teraźniejszym. Powinny wyglądać tak, jakby już się spełniły. Oto kilka przykładowych afirmacji:



„jestem zdrowy i pełen energii”,

„mam umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu”,

„zasługuję na szczęśliwe i pełne miłości relacje”,

„moje finanse się poprawiają każdego dnia”.

Regularne praktykowanie afirmacji wzmacnia pozytywne myślenie oraz pewność siebie. Dodatkowo kształtują pozytywne nawyki myślowe, zmieniają przekonania i motywują do działań. Pamiętaj, wszystko zaczyna się w głowie.

Postanowienia noworoczne mogą mieć sens!

Chcesz, aby twoje marzenia się ziściły? Zapisz je. Jeżeli chcesz, aby coś wydarzyło się w nowym roku, to zrób wszytko, aby się spełniło. Najczęściej sami kreujemy sobie bariery w głowie i powstrzymujemy się przed przeżywaniem cudownych chwil. To jednak nie muszą być tylko wielkie rzeczy, jak pływanie z rekinami. Mogą to być również drobne postanowienia, takie jak „nie będę zapominać o śniadaniu”. To również są ważne kwestie, o które warto dbać.

Zdjęcie Zapisz wszystko, co ci przyjdzie do głowy / @irynakhabliuk / materiał zewnętrzny

Nie czekaj, aż wyładują ci się baterie. Musisz o tym pamiętać

Choć odpoczynek wydaje się prosty, to wielu ludzi miewa z tym problem. Zastanów się, czym jest dla ciebie odpoczynek? Co sprawia ci przyjemność i sprawia, że się relaksujesz? Dla niektórych może to być wieczór w piżamie ze śmieciowym jedzeniem i komedią romantyczną, a dla innych ciepła kąpiel i jedzenie na dowóz. Każda forma jest dobra. Odpoczynek w życiu jest bardzo ważny, a „sięgamy” po niego, gdy jesteśmy przemęczeni i przebodźcowani. Nie czekaj, aż życie da ci w kość. Raz w tygodniu poświęć sobie trochę czasu, zrób coś dla siebie. Zabierz się na randkę. Zasługujesz na to.

Chcesz uporządkować swoje życie? Zacznij od szafy

Ostatnim etapem rozpoczęcia cudownego roku są porządki. Posprzątaj stare szuflady i szafy. Pozbądź się rzeczy, których nie nosisz od miesięcy, a może i nawet lat. Zrób „remanent” domu. Nie warto zagracać mieszkania zbędnymi rzeczami. Naucz się szanować swoją przestrzeń. Podczas robienia generalnych porządków stwórz listę zadań, aby niczego nie pominąć.



Zdjęcie Nie pomiń tego kroku / Getty Images

