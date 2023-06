Spis treści: 01 Spędzasz wakacje w Chorwacji? Uważaj na mandaty

02 Nawet 17 tys. zł kary. Za co grozi wysoki mandat?

03 Dubrownik idzie na wojnę z... walizkami

Kraj, który przyciąga turystów jak magnes i od lat jest również popularnym kierunkiem wybieranym na wakacje przez Polaków. Planujesz spędzić tu urlop? Miej się na baczności. Władze Chorwacji powiedziały "dość" wybrykom turystów i podjęły decyzję o wprowadzeniu listy zakazów.

Spędzasz wakacje w Chorwacji? Uważaj na mandaty

Zagraniczni turyści mogą się spodziewać wysokich kar m.in. za kąpiele w fontannach, spanie w parkach czy oddawanie moczu w miejscach publicznych. Do tego dochodzi też kwestia spożywania alkoholu w miejscach publicznych - w Splicie za takie przewinienie grozi mandat w wysokości 300 euro. Jeśli uiścimy opłatę w przeciągu trzech dni, wyniesie on 150 euro.

- Wczoraj wystawiono pierwszych 13 mandatów za spożywanie alkoholu w centrum starego miasta w wysokości 300 euro. Kwota wynosiła 150 euro, jeśli zapłacono w ciągu trzech dni - poinformował początkiem czerwca na Facebooku burmistrz Splitu Bojan Ivošević.

Nawet 17 tys. zł kary. Za co grozi wysoki mandat?

Zdjęcie Niektóre zachowania Polaków w Chorwacji pozostawiają wiele do życzenia / 123RF/PICSEL

Straż miejska może tez ukarać osoby, które zwymiotują na ulicy. Koszt? 150 euro. To jednak nie koniec. W Splicie trzeba również uważać na to, co się nosi.

"Fakt" podaje, że za paradowanie po ulicach miasta w strojach kąpielowych czy bez koszulek grozi mandat opiewający na kwotę 150 euro. Podobne przepisy obowiązują w Dubrowniku - tutaj wysokość mandatu to 130 euro.

Jakich jeszcze zakazów muszą przestrzegać turyści? "Fakt" podaje, że osoby zakłócające porządek publiczny mogą zostać ukarane grzywną sięgającą 4 tys. euro, czyli niemal 17 tys. zł.

Dubrownik idzie na wojnę z... walizkami

Zdjęcie Władze Dubrownika chcą zakazać używania walizek na kółkach w historycznym centrum / 123RF/PICSEL

Na tym jednak nie koniec. Władze Dubrownika jeszcze w tym roku planują wcielić zakaz używania... walizek na kółkach. Miasto chce zabronić turystom ich używania na wybrukowanych uliczkach w centrum. Warto dodać, że już wcześniej został wprowadzony zakaz używania hulajnóg elektrycznych i rowerów.

Najprawdopodobniej jesienią powstanie system polegający na tym, że przed wkroczeniem do centrum, turysta będzie musiał zostawić walizkę.

Krążą również informacje, że przy lotnisku powstanie centrum logistyczne. Jego zadaniem będzie dostarczanie bagaży turystów do miejsc zakwaterowania.

