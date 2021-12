Płukanka octowa - co to takiego?

Płukanka octowa, to roztwór z octu jabłkowego i wody. Przygotowuje się go w proporcjach 1:1, czyli łyżka octu na każdy litr wody (najlepiej przegotowanej lub demineralizowanej). Płukankę octową można stosować bezpiecznie 1-2 w tygodniu, zaś w przypadku włosów zniszczonych i suchych najlepiej ograniczyć ją do jednego razu na kilka tygodni.

Ocet jabłkowy powinien być dobrej jakości, warto więc sięgać po produkty ekologiczne i świeże. Ocet powstaje w wyniku fermentacji jabłek i zawiera wiele cennych substancji odżywczych - pektyn, aminokwasów, enzymów i witamin. Stanowi bogate źródło witamin z grupy B i C, kwasu foliowego, biotyny oraz m.in. siarki, krzemu czy potasu.

Reklama

Zdjęcie Ocet jabłkowy odznacza się żółto-brązowym kolorem / 123RF/PICSEL

Zalety płukanek octowych

Płukanki octowe mają korzystny wpływ na kondycję włosów, ponieważ pomagają je oczyścić, odżywić oraz ułatwiają kontrolę nad nimi w trakcie stylizacji. Oto efekty, jakie przynosi stosowanie roztworów octowych do włosów:

Dodanie blasku włosom;

Wygładzenie włosów;

Dokładniejsze oczyszczenie skóry głowy i włosów;

Ułatwienie rozczesywania;

Domknięcie łusek włosów;

Pomagają pozbyć się łupieżu i łuszczycy skóry głowy;

Zmniejszenie produkcji sebum;

Zniwelowanie elektryzowania włosów;

Zmniejszenie obciążenia włosów i dodanie im sypkości;

Na co uważać przy płukankach octowych?

Płukanki octowe w zasadzie nie mają minusów i nadają się do większości rodzajów włosów. Należy jednak mieć na uwadze, że roztwory octowe mają kwaśny odczyn. Z tego powodu nie będą nadawały się do włosów bardzo zniszczonych i przesuszonych, gdyż przyniosą odwrotne skutki. Octowe płukanki mogą także wysuszać włosy, dlatego bardzo ważną rolę odgrywają proporcje. Dodanie większej ilości octu do roztworu wbrew pozorom nie zintensyfikuje pozytywnego działania.

Zobacz także:

Dlaczego włosy są zniszczone i wypadają? Pięć czynników

Rodzaje i właściwości octu

Ocet, ot co! Co warto wiedzieć?