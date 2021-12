Czy 6 i 7 stycznia 2022 są wolne od pracy? Kiedy wypada Trzech Króli?

Czy 6 stycznia jest wolny od pracy? Święto Trzech Króli czyli święto Objawienia Pańskiego to dzień obchodzony przez katolików zaledwie około dwóch tygodni po Bożym Narodzeniu - 6 stycznia.

Według tradycji świętowane jest wtedy objawienie się Boga człowiekowi, a w liturgii wspomina się historię trzech mędrców, którzy wyruszyli za gwiazdą do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. Kiedy go odnaleźli, przekazali mu dary - mirrę, kadzidło i złoto. Na pamiątkę tego wydarzenia, w kościołach jest rozdawana poświęcone kadzidło i kreda, którą można napisać na drzwiach symbole K+M+B lub C+M+B.

W Polsce w wielu miastach często organizuje się tego dnia Orszaki Trzech Króli.





Czy Trzech Króli jest wolne od pracy?

6 stycznia było wolnym dniem do 1960 roku, kiedy to sejm PRL zniósł to święto z listy dni wolnych od pracy. Zmiana nastąpiła w 2010 roku, kiedy przywrócono je z powrotem podczas uchwalania zmian w Kodeksie pracy we wrześniu. Pierwszy wolny 6 stycznia był więc w roku 2011.



Święto Trzech Króli jest wolne od pracy i nauki - znajduje się obecnie na liście dni wolnych od pracy.



Czy 7 stycznia jest wolny od pracy?

6 stycznia 2022 wypada w czwartek. Wiele osób zastanawia się więc, czy 7 stycznia jest wolny od pracy. Odpowiedź jest bardziej skomplikowana niż w wypadku Święta Trzech Króli.



7 stycznia jest zwykłym dniem pracy i nauki szkolnej, jednak wielu pracodawców może zdecydować się, by był to dzień wolny z uwagi na Nowy Rok, który wypada w 2022 roku sobotę i za który w związku z tym należy się dzień wolny. To, czy akurat tak będzie zależy jednak konkretnie od decyzji naszego pracodawcy i od wewnętrznych ustaleń w miejscu pracy.



