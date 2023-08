Zaczęło się! Mordercza fala nadciągnęła do Polski

Tak, zaczęło się. Fala upałów powróciła do Polski, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem. Meteorolodzy poinformowali, że tegoroczny 15 sierpnia zapisze się jako najcieplejszy od 30 lat.

- W 2010 roku zanotowano w tym dniu 27 st. C, natomiast dziś maksymalnie możemy zobaczyć nawet 35 st. C. Najwyższa anomalia spodziewana jest w Elblągu (+ 11,4 st. C w stosunku do średniej wieloletniej) - poinformował IMGW.