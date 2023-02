W lutym nie rób tego pod żadnym pozorem. Pech gwarantowany!

Styczeń był jednym z trzech najcieplejszych w historii pomiarów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zima nie daje jednak za wygraną. Już wkrótce czeka nas ogromna zmiana pogody. Wszystko za sprawą zbliżającego się do Polski antycyklonu znad Rosji.

Jak donosi serwis fanipogody.pl już wkrótce do naszego kraju dotrze mroźne powietrze z dalekiego wschodu, które znacznie wpłynie na temperatury. "Nad północną, a następnie północno wschodnią Europą rozbuduje się silny antycyklon. Jest to zjawisko dość częste w styczniu i lutym. Zwiastuje zawsze spływ chłodu w nasz region" - alarmuje serwis.

Zima w Polsce 2023. Nadchodzi bestia ze wschodu

Pogoda na luty nie daje nadziei na to, że wkrótce powitamy wiosnę. Najnowsze modele pogodowe jasno wskazują, że arktyczna zima dopiero zbliża się do naszego kraju. Niektórzy synoptycy twierdzą, że tegoroczny luty będzie najzimniejszym od lat.

Ma do tego doprowadzić nadchodząca do Polski bestia ze wschodu, która przyniesie ze sobą siarczysty mróz oraz opady śniegu i marznące opady deszczu. Nie zabraknie również zimnych wiatrów, które sprawią, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Pierwsze chłody odczujemy już w najbliższy weekend. Mrozy będą nam towarzyszyć zarówno w dzień, jak i w nocy. Serwis fanipogody.pl alarmuje, że w połowie przyszłego tygodnia temperatura w Tatrach może spaść nawet poniżej - 20 st. C.

Prognoza pogody na luty. Zima w natarciu

W pierwszym tygodniu lutego termometry w centrum kraju wskażą od 1 do 4 st. C w dzień oraz od 1 do - 5 st. C w nocy. Na południu temperatura wyniesie od 2 do 5 st. C w dzień i od 0 do - 8 st. C w nocy. Na Podlasiu będzie jeszcze zimniej: nawet do - 4 st. C w dzień i - 11 st. C w nocy. Co więcej, prognozuje się opady śniegu. Biały puch utrzyma się na powierzchni aż do 6 lutego.

Według synoptyków mróz w Polsce będzie utrzymywał się co najmniej do połowy lutego.

