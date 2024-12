Botoks w wieku 20 lat? Dlaczego nie?

Korzystanie z botoksu wydaje się bardziej naturalne wśród współczesnych milenialsów, zwłaszcza tych, którzy zdążyli już przekroczyć 40-tkę. Jak się jednak okazuje, z medycyny estetycznej coraz chętniej korzystają 20-latkowie, a nawet młodsze osoby. Z badań i sondaży przeprowadzonych przez Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów Plastycznych wynika, że botoks jest dla młodych ludzi niczym cyfrowy filtr na Instragramie. Stosują go, by cera była maksymalnie wygładzona, pozbawiona widocznych porów i nawet minimalnych zmarszczek mimicznych. Wiele młodych kobiet wyznaje, że dzięki temu ich twarz staje się wypoczęta i świeża, a podkład pod makijaż znacznie lepiej i naturalniej się prezentuje.

Pełne usta i wyostrzone kości policzkowe

Oprócz nieskazitelnej cery do współczesnego kanonu piękna zetki zaliczają też pełne usta i wyraźnie zarysowane kości policzkowe, które nazwano też "ozempicową twarzą". Młode kobiety regularnie stosują więc wypełniacze do ust i decydują się na usunięcie tkanki tłuszczowej z policzków. Efekt ten można też uzyskać, stosując coraz popularniejszy lek na cukrzycę i otyłość. U osób o prawidłowej masie ciała powoduje wychudzenie i wyostrzenie rysów twarzy. Z kolei usuwanie tłuszczu z policzków może przynieść szybki i spektakularny efekt, ale młodym osobom może szkodzić. Pozbycie się go w młodym wieku, w późniejszych latach może skutkować szybszym pojawianiem się zmarszczek. Przesadzanie z zabiegami medycyny estetycznej może dać skutek odwrotny do zamierzonego - rysy 20-latki mogą zacząć bardziej przypominać rysy 40-latki, bo to w tym wieku często twarz staje się naturalnie szczuplejsza.

Pokolenie Z wciąż goni za ideałem piękna zaczerpniętym z social mediów 123RF/PICSEL

Wypełniacz pod oczami i symetria twarzy

Generacja Z żyje coraz mniej beztrosko (wiele osób z tego pokolenia jednocześnie uczy się i pracuje), ale jednocześnie jej przedstawiciele za wszelką cenę chcą wyglądać na świeżych i wypoczętych. To kolejny element ich idealnego wizerunku: "mam mnóstwo obowiązków, ale potrafię się świetnie zorganizować i dużo śpię". Dlatego tak wielką popularnością cieszą się wypełniacze pod oczami, które usuwają efekt podkrążenia z niewyspania. Kolejnym elementem nieskazitelnego wyglądu jest symetryczna twarz. W tym celu stosuje się wypełniacze w różnych częściach twarzy, dzięki którym można osiągnąć perfekcyjny i symetryczny owal twarzy.

Pokolenie Z skupia się na wyglądzie

Dla osób urodzonych po 1995 r. kwestia wyglądu i związanego z nim dobrego samopoczucia to jeden z priorytetów. Zetki potrafią błyskawicznie wychwytywać nowe trendy, z łatwością znajdują ważne dla nich informacje w sieci. Do tego są pokoleniem dobrobytu i mogą sobie pozwolić na usługi, które jeszcze kilka lat temu zaliczanoby do fanaberii, na które mało kogo stać.

Współcześni 20-latkowie mają świadomość, jak ważne jest korzystanie z filtrów UV czy kremów nawilżających. Wiedzą, jak stosować kurację retinolem, na czym polega mezoterapia igłowa czy mikrodermabrazja. Interesowanie się kondycją skóry i maksymalne spowalnianie procesów starzenia się jest po prostu modne i pożądane. Ma na to wpływ współczesny styl życia. Coraz częściej jesteśmy postrzegani nie przez pryzmat drogich ubrań czy markowych torebek, ale właśnie w kontekście wyglądu. Zdalna praca i nauka sprawiły, że znajomi widzą się jedynie przez aplikacje takie jak Teamsy czy Zoom. Nie zobaczą wtedy, co mamy na sobie, ale doskonale ujrzą każdy mankament naszej cery czy rysów twarzy.

Zetki - indywidualiści, którzy masowo ulegają trendom

Eksperci podkreślają, że takie podejście generacji Z do kwestii wyglądu nie jest niczym dziwnym w świecie opanowanym przez social media. Przyzwyczailiśmy się do nienaturalnie wyglądających twarzy, zapomnieliśmy, jak tak naprawdę wygląda skóra w wieku 30 czy 40 lat. Jeszcze kilkanaście lat temu filtry upiększające twarz w popularnych aplikacjach były nieco groteskowe i przerysowane. Od razu widać było, że mamy do czynienia z przerobionym wizerunkiem. Dziś często już nie możemy rozpoznać, czy mamy do czynienia z filtrem.

Badanie przeprowadzone w 2020 r. przez City University of London wykazało, że aż 90 proc. kobiet między 18. a 30. rokiem życia używało filtrów w popularnych aplikacjach. Statystyki wskazują też, że im częściej widzimy poprawione zdjęcia i sami je poprawiamy, tym częściej i chętniej korzystamy z zabiegów medycyny estetycznej. Chcemy dopasować rzeczywistość do upragnionych ideałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

Coraz popularniejsze stają się także konta skinfluencerów, na których królują porady dotyczące pielęgnacji skóry i różnorodnych zabiegów. Zdobywają popularność, bo sami poddają się zabiegom i relacjonują je krok po kroku. Tłumaczą, jak się czują, czy zabieg był bolesny i czy są zadowoleni z efektu. Niestety jest to ogromne pole do nadużyć ze strony branży kosmetycznej, która jest w stanie dużo zapłacić za promowanie ich usług.

Badania potwierdzają, że korzystanie z social mediów obniża poczucie własnej wartości i sprzyja korzystaniu z usług medycyny estetycznej 123RF/PICSEL

Inwazyjne zabiegi mogą szkodzić nie tylko ciału, ale też psychice

Popularność zabiegów medycyny estetycznej wiąże się także z ich większą dostępnością i stosunkowo niską ceną. Zabiegi stały się prostsze i mniej inwazyjne niż przed laty, nic dziwnego, że coraz więcej młodych osób podąża za modą. Zetki odważnie podchodzą do sprawy i uważają, że mają prawo robić ze swoim ciałem, co im się podoba. Sceptycznie podchodzą do uwag w stylu "po co ci to było" czy "najpiękniejsza jest natura".

Granica między delikatnym poprawianiem kompleksów (np. blizn po trądziku) a obsesyjnym pościgiem za ideałem urody jest cienka. I może bardzo szkodzić psychice. Z medycyną estetyczną jest jak z nałogiem - część poprzestanie na jednym-dwóch zabiegach, inni będą poprawiać swój wygląd w nieskończoność. Psychologowie ostrzegają, że nierealne podejście do rzeczywistości i wiara w sztuczny wygląd z instagrama to prosta droga do obniżenia poczucia własnej wartości, a nawet depresji. Tym bardziej że mimo zaawansowanych technik nie jesteśmy w stanie zatrzymać upływającego czasu, więc z każdym rokiem frustracja dotycząca starzenia się skóry i całego ciała będzie coraz większa.

Badania przeprowadzone w ostatnich latach przez American Psychological Association pokazują, że ograniczenie korzystania z social mediów przez młode osoby dość szybko i w znacznym stopniu poprawia ich nastrój, a przede wszystkim postrzeganie samych siebie. Z kolei często scrollowanie Instagrama i innych tego typu aplikacji wiąże się z ryzykiem depresji.

